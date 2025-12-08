Οδηγός επιβίωσης για τα μπλόκα αγροτών: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, σε ποιες περιοχές θα κλείσουν και τους παράδρομους

Τραβούν το σχοινί οι αγρότες και είναι αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα, παρά το κάλεσμα Μητσοτάκη για διάλογο. Τα μπλόκα ξεπερνούν συνολικά τα 50 σε όλη την Ελλάδα.

Οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκα σε όλη τη χώρα, αφήνοντας ανοιχτό το ένα από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας κεντρικών αυτοκινητόδρομων. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, ενώ σήμερα Δευτέρα οι αγρότες σε κάποια μπλόκα έχουν αποφασίσει να κλείσουν και τις παρακαμπτήριες οδούς.

Αξίζει να σημειωθεί πως η διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη αγγίζει πλέον τις 7 ώρες…

Καλούνται όσοι επιλέξουν να ταξιδέψουν να οπλιστούν με υπομονή και να προσπαθήσουν να αποφύγουν τους δρόμους που βρίσκονται τα τρακτέρ.

Δείτε εδώ που βρίσκονται τα ενεργά μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Νίκαια

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισαν ότι σήμερα Δευτέρα 08.12.2025 θα κλείσουν για κάποιες ώρες και τις παρακαμπτήριες οδούς κόβοντας έτσι πρακτικά την Ελλάδα στα δύο. Στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού θα προχωρήσουν και οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου το μεσημέρι της Δευτέρας.

Μπράλος

Μετά τη χθεσινή βραδινή συνέλευση στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν σήμερα όλους τους παράδρομους για μία ώρα, από τις 12.00 έως τη 13.00. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν την ίδια τακτική σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η κυκλοφορία οχημάτων από την Αθήνα προς τη Λαμία και αντίστροφα.

Αταλάντη

Στο μπλόκο της Αταλάντης, που οργανώθηκε για τη χθεσινή μέρα, οι αγρότες συντονίζονται, επιδιώκοντας να διευρύνουν τις δυνάμεις τους μέσω επαφών με συναδέλφους τους για κοινές δράσεις. Αντίστοιχα, στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες της περιοχής της Λιβαδειάς αναμένεται σήμερα να αποφασίσουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Θήβα

Στη Θήβα, οι αγρότες παραμένουν στο σημείο του μπλόκου, αποκλείοντας τον κόμβο. Στο πλευρό τους βρίσκονται κοινωνικοί φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή τους.

Τρίκαλα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου στον Ε65.

Δομοκός

Στον Δομοκό, οι αγρότες συνεχίζουν κατά περιόδους να αποκλείουν τόσο το παλαιό εθνικό δίκτυο όσο και την πρόσβαση προς τον Ε65, τακτική που εφαρμόστηκε και χθες.

Τελωνεία Ευζώνων, Εξοχής και Προμαχώνα

Σε τετράωρο αποκλεισμό (μέχρι και τις 16.00) του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, συμμετέχουν παραγωγοί από τον δήμο Παιονίας και συνάδελφοί τους από τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι από άλλα εργατικά σωματεία.

Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν – μόνο για φορτηγά – οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη.

Σε αποκλεισμό εννέα ωρών (μέχρι τις 21.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών, από τις 11 το πρωί, προχωρούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως τόνισε ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «δεν αποκλείεται να γίνει και νέα κινητοποίηση το απόγευμα, ενώ είναι σίγουρο ότι από αύριο θα υπάρχει σοβαρή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους».

Θεσσαλονίκη

Στον Λαγκαδά είναι το τέταρτο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο γύρω από τη Θεσσαλονίκη, μετά τα Πράσινα Φανάρια, τη Χαλκηδόνα και τα Μάλγαρα. Από το απόγευμα της Κυριακής άνοιξε η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, ενώ σε ισχύ παραμένει ο αποκλεισμός στις Μικροθήβες. Κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός στη Γέφυρα Εύηνου.

Στην Εγνατία, άνοιξε η κυκλοφορία από Ξάνθη προς Κομοτηνή, αλλά το αντίθετο ρεύμα παραμένει αποκλεισμένο. Στη Σκύδρα 200 τρακτέρ έχουν αποκλείσει το τελωνείο και τμήμα της οδού Έδεσσας–Βέροιας.

Τα μπλόκα παραμένουν σε Χαλκηδόνα, Μάλγαρα, Δερβένι ενώ ενισχυμένο είναι και το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Κρήτη

Στις 11.30 το πρωί σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, έχουν προγραμματίσει την έναρξη των κινητοποιήσεών τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης. Η συγκέντρωση στην ανατολική Κρήτη έχει προγραμματιστεί να γίνει έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο στο Ηράκλειο, από όπου σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα εκκινήσει μηχανοκίνητη πορεία.

Ήπειρος

Από χθες οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Άρτας έκλεισαν στην Ιόνια Οδό τον κόμβο στο Πέτα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μαζί τους ήταν εκπρόσωποι φορέων. Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο και η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτηρίους δρόμους.

Στο νομό Ιωαννίνων, μετά τον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ιωαννίνων, κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι με τα τρακτέρ επέστρεψαν στο Καλπάκι όπου έχουν στήσει μπλόκο εδώ και μια εβδομάδα.

Επίσης, παραμένουν τα τρακτέρ στον Λούρο από τους αγρότες της Πρέβεζας, ενώ στην Ηγουμενίτσα την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει συγκέντρωση στις 11 το πρωί και στη συνέχεια πορεία με τρακτέρ προς το λιμάνι εξωτερικού όπου αναμένεται να στήσουν μπλόκο οι αγρότες.

Δυτική Ελλάδα

Από το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν μεθαύριο, Τετάρτη, τα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην γέφυρα του Μόρνου, όπου ήδη πραγματοποίησαν τον πρώτο συμβολικό αποκλεισμό, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Μεσολογγίου προχώρησαν σε μπλόκο στη γέφυρα του Ευήνου, όπου και εκεί προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Βόνιτσας και του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει το νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο, όπου σε καθημερινή βάση προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Κορίνθου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου προγραμματίζουν για σήμερα το πρωί στις 11:00 συγκέντρωση στην περιοχή Κουρλαμπά και στη συνέχεια αυτοκινητοπορεία προς την Πάτρα και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στη συγκέντρωση αναμένεται να συμμετάσχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Καλάβρυτα και την Αιγιάλεια.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου.