Ελλάδα

Οδηγός πήγαινε ανάποδα για 6,5 χιλιόμετρα στην Ιόνια Οδό – Είπε πως μπερδεύτηκε

Βίντεο κατέγραψε οδηγό στην Ιόνια Οδό να κινείται για 6,5 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και μάλιστα οδηγώντας στην αριστερή λωρίδα.

Ο… απρόσεκτος οδηγός πήγαινε ανάποδα από το 5ο χιλιόμετρο της Ιονίας Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων έως το 11,5 χιλιόμετρο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, άλλος οδηγός ειδοποίησε τις Αρχές που διέκοψαν την κυκλοφορία στα διόδια Κλόκοβας.

Ο οδηγός συνελήφθη από άνδρες της Τροχαίας και διαπιστώθηκε πως δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

 

Μάλιστα, ισχυρίστηκε πως… μπερδεύτηκε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
174
118
102
96
92
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo