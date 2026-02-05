Οδηγός βρέθηκε στην πορεία του 89χρονου που κινούνταν ανάποδα στην Εγνατία και τράκαρε – «Απέφυγα τη σύγκρουση, πάρτε τους τα διπλώματα»

Από τύχη δεν υπήρξαν απώλειες στην Εγνατία οδό, όπου ένας ηλικιωμένος οδηγούσε επί 10 χιλιόμετρα ανάποδα στο ύψος της Βέροιας, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να τον δει ξαφνικά μπροστά της, να κάνει απότομο ελιγμό και να τραυματιστεί αφού βγήκε εκτός δρόμου με το όχημά της.

Αίσθηση προκαλεί και το βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας από την Εγνατία οδό έξω από την Βέροια, με τον 89χρονο οδηγό να κινείται έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με το αυτοκίνητό του στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στην πορεία του βρέθηκε μία 50χρονη οδηγός, η οποία στην προσπάθειά της να τον αποφύγει, προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της στο διαχωριστικό στηθαίο.

«Ήταν ένας παππούς, οδηγούσε ανάποδα. Ερχόμουν από την Αλεξάνδρεια και μετά από τον κόμβο της Κουλούρας, τον είδα ξαφνικά μπροστά μου. Έκανα εντελώς αστραπιαία δεξιά ελιγμό και ξαναέκανα έναν ελιγμό, πατώντας φρένο και έπεσα επάνω στο στηθαίο του δρόμου. Ήταν στην Εγνατία, μετά τον κόμβο της Κουλούρας», είπε η γυναίκα μιλώντας στο Mega.

Όπως σημείωσε στη συνέχεια: «Απέφυγα τη σύγκρουση μεταξύ μας, γιατί αν είχαμε σύγκρουση δεν θα μιλούσαμε αυτήν την στιγμή. Έκανα δεξιά και πατούσα φρένο συνέχεια για να σωθώ, αυτό ενστικτωδώς το έκανα και το αμάξι έπεσε στο τοιχίο. Τον είδα πραγματικά τελευταία στιγμή, κλάσματα δευτερολέπτου. Δεν ξέρω, είχα έναν, δύο, πέντε αγίους, δεν ξέρω πόσους αγίους είχα. Είχα πάρα πολλούς πάντως γιατί άμα δεν τον έβλεπα, δεν θα ζούσα τώρα».

Για να σώσει τη ζωή της, η οδηγός βρέθηκε εκτός δρόμου: «Έμαθα ότι πήγαινε 10 χιλιόμετρα έτσι. Δεν κατάλαβε τίποτα, τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί μετά σε ένα χωριό, τον βρήκαν και τον σταμάτησαν. Τον είδαν, αλλά μέχρι να έρθει η Τροχαία, είχε γίνει το κακό δυστυχώς», είπε.

Μέσω του «Live News» μάλιστα, έκανε και έκκληση: «Εγώ θέλω να κάνω δύο παρακλήσεις. Η μία είναι όσοι έχουν άτομα ηλικιωμένα, να τους παίρνουν, όχι τα διπλώματα, τα αυτοκίνητα. Είναι κίνδυνοι – θάνατοι. Και η δεύτερη να μην βάζουν υπογραφή οι γιατροί σε τέτοια άτομα. Ήταν 89, αλλά πριν από έναν χρόνο του είχαν δώσει άδεια ότι είναι ικανός για οδήγηση. Έτσι μου είπαν από την Αστυνομία. (…) Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, εγώ ξέρω ότι ζω από θαύμα και αυτό με έχει πάει πίσω, σε πολλούς τομείς της ζωής μου».