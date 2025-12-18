«Οδύσσεια» το ταξίδι Αθήνα – Θεσσαλονίκη για τους οδηγούς: Λόγω των μπλόκων μπορεί να φτάσει τις 8 ώρες

Τα μπλόκα των αγροτών έχουν μετατρέψει σε πραγματική «Οδύσσεια» το ταξίδι Αθήνα – Θεσσαλονίκη με τους οδηγούς να ταλαιπωρούνται και ψάχνουν τρόπους να φτάσουν στον προορισμό τους.

Οι αγρότες έχοντας κόψει την Εθνική Οδό σε πολλά σημεία εξαιτίας των κινητοποιήσεών τους με τα μπλόκα, έχουν αυξήσει κατά πολύ χρονικά το ταξίδι Αθήνα – Θεσσαλονίκη με το αυτοκίνητο.

Σε κανονικές συνθήκες και με ταχύτητα που αναφέρουν οι πινακίδες κατά μήκος της διαδρομής αν ξεκινούσε κάποιος από την Αθήνα ήξερε ότι σε πέντε ώρες θα ήταν στη Θεσσαλονίκη.

Τα δεδομένα ωστόσο, έχουν αλλάξει από τότε που μπήκαν τα μπλόκα των αγροτών στη ζωή μας. Το ταξίδι πλέον ξεπερνά τις έξι ώρες και ανάλογα με τις κινητοποιήσεις μπορεί να φτάσει και τις 8.

Και αυτό γιατί κλείνουν κατά διαστήματα διάφορα σημεία της εθνικής οδού πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να βρουν τρόπο μέσω των παρακαμπτηρίων οδών να ξεπεράσουν τον σκόπελο για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Το ίδιο ισχύει και για άλλες μεγάλες οδικές αρτηρίες σε όλη την Ελλάδα που έχουν στήσει μπλόκα οι αγρότες. Τα GPS έχουν πάρει φωτιά προκειμένου οι οδηγοί να βρουν τον τρόπο να αποφύγουν τα μπλόκα και να μπορέσουν ταξιδέψουν εκεί που έχουν προγραμματίσει.