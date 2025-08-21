Ελλάδα

Οι Αρχές χάλασαν τα σχέδια για απόπειρα απόδρασης κρατουμένων από τις φυλακές Κορυδαλλού

Σε εξωτερικό χώρο της πτέρυγας εντοπίστηκαν κρυμμένες σε θάμνους συσκευασίες με μικροποσότητες κάνναβης
Οι φυλακές Κορυδαλλού
Φωτογραφία Αρχείου / Eurokinissi

Απόπειρα απόδρασης κρατουμένων από τις φυλακές του Κορυδαλλού, απέτρεψαν χθες (20/08/2025) οι αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με το Open, οι αστυνομικές Αρχές αξιοποιώντας κρίσιμες πληροφορίες για τα σχέδια κρατουμένων, από συγκεκριμένη πτέρυγα, χάλασαν τα σχέδια για την απόδρασή τους από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι κρατούμενοι είχαν οργανώσει σχέδιο διαφυγής, ενώ φέρονται να εμπλέκονται και σε εμπόριο ναρκωτικών, μεταφορά χρημάτων και νομιμοποίηση εσόδων.

Σε ειδική επιχειρησιακή επέμβαση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, υπό την εποπτεία εισαγγελικού λειτουργού, έγιναν έρευνες σε εννέα κελιά.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια, σουγιάς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επιπροσθέτως, σε εξωτερικό χώρο της πτέρυγας εντοπίστηκαν κρυμμένες σε θάμνους συσκευασίες με μικροποσότητες κάνναβης.

Συνελήφθησαν οκτώ άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα για περαιτέρω κατηγορίες.

