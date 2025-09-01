Οι επιχειρηματίες, ο αρχιμανδρίτης και οι τρεις ημερομηνίες που ξεκλείδωσαν τη μαφία της Κρήτης – Οι 10 αστυνομικοί που ξεδόντιασαν το κύκλωμα

Ένα κινηματογραφικό υπόγειο κυνήγι της «γάτας και του ποντικού» βρισκόταν σε διαρκή εξέλιξη τους τελευταίους 20 μήνες στο νησί της Κρήτης με εγκληματική οργάνωση.

Από τη μια πλευρά, δυο αδέρφια απο τον χώρο της εστίασης και του τουρισμού με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, ένας ιδιοκτήτης γυμναστηρίου, ένας αρχιμανδρίτης, τρεις ένστολοι και δεκάδες ανθρώπινα «πιόνια» που αποτελούσαν την εγκληματική οργάνωση της Κρήτης.

Από την άλλη, μια ομάδα περίπου δέκα αστυνομικών οι οποίοι μυστικά και αθόρυβα μετακινήθηκαν από την Αθήνα στο νησί με αποστολή να «ξεδοντιάσουν» το οργανωμένο έγκλημα. Αξιωματικοί και απλοί αστυνομικοί δέχθηκαν να παίξουν στο άγριο παιχνίδι, βάζοντας σε κίνδυνο, ακόμα και τη ζωή τους, καθώς κάποιοι είχαν φανερή επιτελική θέση μπαίνοντας εξ’αρχής στο στόχαστρο των μαφιόζων, ενώ άλλοι σε ρόλο undercover, εκτεθειμένοι ανά πάσα ώρα και στιγμή, να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά βούτηξαν σε βαθιά θολά νερά για να φέρουν εις πέρας την επικίνδυνη αποστολή.

Στη μυθιστορηματική υπόθεση της Κρήτης, τρεις ήταν οι κομβικές ημερομηνίες που «ξεκλείδωσαν» τις πύλες αυτής της ιστορίας. Η πρώτη τον Ιανουάριο του 2024, όταν ένας αξιωματικός της Δίωξης Ναρκωτικών του νησιού, ξεσκεπάζει μια μεγάλη υπόθεση διακίνησης και ως αντίποινα, οι μαφιόζοι του βάζουν βόμβα στο σπίτι. Δεύτερη, ένα χρόνο αργότερα, όταν ένας γνωστός επιχειρηματίας, «τύφλα στο μεθύσι» και οδηγώντας μια Porsche, εκμεταλλεύεται τις «άκρες» του στην τοπική Αστυνομία και προκαλεί θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 22χρονο.

Τελευταία, μια περίεργη υπόθεση ναρκωτικών, πριν δέκα ημέρες στα Χανιά που είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθούν κάποια άτομα από τη μαφιόζικη συμμορία, να κατασχεθούν επτά κιλά κάνναβης και να δοθεί τελικά το πράσινο φως για την εξάρθρωση της γιγαντιαίας εγκληματικής οργάνωσης. Αξίζει να επισημανθεί ότι ψάχνοντας την υπόθεση οι αστυνομικοί έπεσαν πάνω σε ένα απρόσμενο, αλλά καθοριστικό γεγονός. Οι μαφιόζοι, «γλυκοκοίταζαν» μεγάλες εκτάσεις της Εκκλησίας και εκμεταλλευόμενοι την κρυφή ζωή ενός αρχιμανδρίτη έβαλαν στο χέρι περιοχές – φιλέτα με το προσχημα της τουριστικής εκμετάλλευσης.

Η αρχή

Όταν ο αστυνομικός της Ασφάλειας στην Κρήτη, έπεσε θύμα βομβιστικής ενέργειας, το αρχηγείο της ΕΛΑΣ, ήρθε για πρώτη φορά αντιμέτωπο με αυτό που στο νησί ήταν κρυφό μυστικό. Ότι οι μαφιόζοι, με το άφθονο «μαύρο χρήμα», το θράσος και τις απειλές, είχαν αποκτήσει άκρες σε καίριες θέσεις του νησιού και ήξεραν ότι για να σπάσει το απόστημα, χρειαζόταν χρόνος και αστυνομικοί που δεν είχαν σχέση με την Κρήτη και άρα δεν ήταν ευάλωτοι στις απειλές και τις πιέσεις των μαφιόζων.

Με διαφορες αφορμές, έστειλαν αστυνομικούς από την Αθήνα σε καίρια πόστα, ενώ παράλληλα, ξεκίνησαν με εισαγγελική παραγγελία να παρακολουθούν συγκεκριμένα κινητά τηλέφωνα. Οι μαφιόζοι με το θράσος που τους διέκρινε, και το γεγονός ότι αισθάνονταν άτρωτοι, μιλούσαν κανονικά στα τηλέφωνα και χωρίς να το καταλάβουν, έδωσαν όλη την οργάνωση στο πιάτο των αρχών.

Παράλληλα, δυο νεαροί αστυνομικοί που έφθασαν στο νησί δήθεν ως εργαζόμενοι που έψαχναν δουλειά, αλλά και… κάτι παραπάνω για να αυξήσουν το μεροκάματο τους, προσέγγισαν άτομα από τη μαφία καθοδηγούμενοι, από τα όσα άκουγαν οι συνάδελφοι τους από τις επισυνδέσεις των παγιδευμένων τηλεφώνων.

Το κόλπο

Οι αστυνομικοί που ειχαν αναλάβει να ξεδοντιάσουν το κύκλωμα, εφήρμοσαν τη «μέθοδο του κλαδέματος». Δηλαδή, από τη μία αθόρυβα και σε άσχετο χρόνο, απομάκρυναν αστυνομικούς από καίρια πόστα γιατί εκτιμούσαν ότι ίσως ήταν ευάλωτοι και κάτω από τη σφαίρα της επιρροής των μαφιόζων και από την άλλη εξιχνίαζαν υποθέσεις, πίσω από τις οποίες κρυβόταν η εγκληματική οργάνωση, χωρίς όμως επίσημα να τις συνδέουν μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό, κατάφεραν να στείλουν φυλακή 16 άτομα απο τη συμμορία, απονευρώνοντας σημαντικά τμήματα της και χωρίς τα μεγάλα κεφάλια να υποψιάζονται τι θα ακολουθήσει.

Οι εξελίξεις

Καλά ενημερωμένες «πηγές» λένε ότι η επιχείρηση για το «ξεδόντιασμα» της μαφίας της Κρήτης, δεν εχει ολοκληρωθεί. Και μπορεί το κομμάτι που έχει να κάνει με τις παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμοί, λαθρεμπόριο όπλων (μέχρι και τιμοκατάλογο με το πόσο πάει το κάθε όπλο, είχαν φτιάξει σε κλειστές ομάδες του διαδικτύου), όμως παραμένουν δυο μεγάλα κεφαλαία ανοικτά. Το ένα έχει να κάνει με το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Τα μεγάλα αφεντικά, ζούσαν χλιδάτη ζωή σε βίλες – φρούρια με super cars και την ταμπέλα του επιχειρηματία, που στην ουσία όμως μέσω των ξενοδοχείων, των beach bars και των καταστημάτων εστίασης «ξεπλεναν» το βρώμικο χρήμα της παρανομίας. Το δεύτερο σκέλος, που θα προκαλέσει και τις μεγαλύτερες αντιδράσεις, είναι η προσπάθεια να βάλουν χέρι στην περιουσία της Εκκλησιας. Στο στόχαστρο έχει μπει, σε πρώτη φάση, μια περίεργη αγοραπωλησία εκκλησιαστικής έκτασης που φαίνεται να πουλήθηκε νόμιμα, εντούτοις υπάρχουν υπόνοιες και πολλά θολά σημεία.