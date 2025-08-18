Ελλάδα

Οι κατηγορούμενοι για εμπρησμούς θα οδηγούνται πλέον στη φυλακή – Οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

Οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για την πυρκαγιά στην Πάτρα προφυλακίστηκαν – Συνέπεια των νέων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αυστηροποιούν τις ποινές για τους εμπρηστές
Καμμένα στην Πάτρα
Καμμένα στην Πάτρα / EUROKINISSI

Η καμπή είναι σαφής και το μήνυμα επίσης. Δύο άνδρες, 27 και 19 ετών, κατηγορούμενοι ότι προκάλεσαν την πυρκαγιά στα Συχαινά της Πάτρας, κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους στον ανακριτή. Κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατ’ εξακολούθηση, κατά συρροή και από κοινού.

Οι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. στη Πάτρα έφτασαν γρήγορα στα ίχνη τους, μετά την πυρκαγιά, αξιοποιώντας συνδυαστικά δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, βίντεο, φωτογραφίες και μαρτυρίες κατοίκων. Ένα νέο modus operandi που επιτρέπει στις αρχές να παρουσιάζουν στη Δικαιοσύνη «δεμένους» φακέλους, οδηγώντας σε ταχύτερες διώξεις.

Ένας τρίτος ύποπτος, 25 ετών, αναμένεται να απολογηθεί με τη σειρά του για πυρκαγιά στην περιοχή Γηροκομείο. Φωτογραφικό υλικό που τον δείχνει στο σημείο έναρξης της φωτιάς αποτελεί βασικό στοιχείο της δικογραφίας.

Μεταγωγή του 19χρονου και 27χρονου που κατηγορούνται για εμπρησμό στα δικαστήρια
Μεταγωγή του 19χρονου και 27χρονου που κατηγορούνται για εμπρησμό στα δικαστήρια / EUROKINISSI

Πιο αυστηροί νόμοι

Οι υποθέσεις αυτές δείχνουν τη σκλήρυνση του Ποινικού Κώδικα, που τροποποιήθηκε από την κυβέρνηση το 2024 (Νόμος 5090). Πλέον, ο εμπρησμός δάσους, ακόμη και από αμέλεια, μπορεί να θεωρηθεί σοβαρό κακούργημα με ποινή κάθειρξης από 10 έως 20 χρόνια, χρηματική ποινή έως 200.000 ευρώ και δήμευση περιουσίας.

Σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθεσία του 2019, τέτοιες πράξεις συχνά χαρακτηρίζονταν πλημμελήματα, με μικρές ποινές που κατά κανόνα συνοδεύονταν από αναστολή. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της τραγωδίας στο Μάτι.

Η φυλακή, κανόνας και όχι εξαίρεση

Πλέον, ο εμπρησμός από πρόθεση αντιμετωπίζεται ως βαρύ κακούργημα, με ποινές που δεν αναστέλλονται. Σε περίπτωση θανάτων, επιβάλλεται μόνο ισόβια κάθειρξη, με δυνατότητα αποφυλάκισης μετά από 18 χρόνια, αντί για το μέγιστο των 6 ετών της προηγούμενης νομοθεσίας.

Ακόμη και για ανθρωποκτονία από αμέλεια με πολλά θύματα, η ποινή φθάνει τα 10 χρόνια, έναντι 5 στο παρελθόν. Η μεταρρύθμιση του 2024 αύξησε επίσης τη μέγιστη ποινή κάθειρξης από 15 σε 20 χρόνια και περιόρισε τις δυνατότητες αναστολής και αποφυλάκισης υπό όρους.

Με απλά λόγια, με τον νέο Ποινικό Κώδικα, όλες οι καταδίκες για εμπρησμούς οδηγούν σε πραγματική φυλάκιση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ελεύθεροι οι 2 συλληφθέντες για το έγκαυμα σε 5χρονο από παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη - «Τα μηχανήματα συντηρούνταν κανονικά»
Για την υπόθεση διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση - Ο ιδιοκτήτης του αναψυκτηρίου φέρεται να υποστηρίζει πως υπεύθυνη για την καλή λειτουργία και τη συντήρηση είναι η ιδιοκτήτρια εταιρία παιχνιδιών
Παιχνίδι 2
Newsit logo
Newsit logo