Οι κατηγορούμενοι για εμπρησμούς θα οδηγούνται πλέον στη φυλακή – Οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

Η καμπή είναι σαφής και το μήνυμα επίσης. Δύο άνδρες, 27 και 19 ετών, κατηγορούμενοι ότι προκάλεσαν την πυρκαγιά στα Συχαινά της Πάτρας, κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους στον ανακριτή. Κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατ’ εξακολούθηση, κατά συρροή και από κοινού.

Οι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. στη Πάτρα έφτασαν γρήγορα στα ίχνη τους, μετά την πυρκαγιά, αξιοποιώντας συνδυαστικά δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, βίντεο, φωτογραφίες και μαρτυρίες κατοίκων. Ένα νέο modus operandi που επιτρέπει στις αρχές να παρουσιάζουν στη Δικαιοσύνη «δεμένους» φακέλους, οδηγώντας σε ταχύτερες διώξεις.

Ένας τρίτος ύποπτος, 25 ετών, αναμένεται να απολογηθεί με τη σειρά του για πυρκαγιά στην περιοχή Γηροκομείο. Φωτογραφικό υλικό που τον δείχνει στο σημείο έναρξης της φωτιάς αποτελεί βασικό στοιχείο της δικογραφίας.

Πιο αυστηροί νόμοι

Οι υποθέσεις αυτές δείχνουν τη σκλήρυνση του Ποινικού Κώδικα, που τροποποιήθηκε από την κυβέρνηση το 2024 (Νόμος 5090). Πλέον, ο εμπρησμός δάσους, ακόμη και από αμέλεια, μπορεί να θεωρηθεί σοβαρό κακούργημα με ποινή κάθειρξης από 10 έως 20 χρόνια, χρηματική ποινή έως 200.000 ευρώ και δήμευση περιουσίας.

Σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθεσία του 2019, τέτοιες πράξεις συχνά χαρακτηρίζονταν πλημμελήματα, με μικρές ποινές που κατά κανόνα συνοδεύονταν από αναστολή. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της τραγωδίας στο Μάτι.

Η φυλακή, κανόνας και όχι εξαίρεση

Πλέον, ο εμπρησμός από πρόθεση αντιμετωπίζεται ως βαρύ κακούργημα, με ποινές που δεν αναστέλλονται. Σε περίπτωση θανάτων, επιβάλλεται μόνο ισόβια κάθειρξη, με δυνατότητα αποφυλάκισης μετά από 18 χρόνια, αντί για το μέγιστο των 6 ετών της προηγούμενης νομοθεσίας.

Ακόμη και για ανθρωποκτονία από αμέλεια με πολλά θύματα, η ποινή φθάνει τα 10 χρόνια, έναντι 5 στο παρελθόν. Η μεταρρύθμιση του 2024 αύξησε επίσης τη μέγιστη ποινή κάθειρξης από 15 σε 20 χρόνια και περιόρισε τις δυνατότητες αναστολής και αποφυλάκισης υπό όρους.

Με απλά λόγια, με τον νέο Ποινικό Κώδικα, όλες οι καταδίκες για εμπρησμούς οδηγούν σε πραγματική φυλάκιση.