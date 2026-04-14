Οι οδηγοί στην Αθήνα χαλούν 143 ώρες τον χρόνο κολλημένοι στην κίνηση

Η Αθήνα βρίσκεται στην 3η θέση σε όλη την Ευρώπη με τις χειρότερες πόλεις για οδήγηση - Μέσος όρος ταχύτητας τα 19 χλμ την ώρα
Τα «βασανιστήρια» που περνούν οι Αθηναίοι οδηγοί, σε καθημερινή βάση, αποτυπώνει νέα έρευνα της Compare the Market που κατέταξε την Αθήνα στην 3η θέση με τις χειρότερες πόλεις της Ευρώπης για οδήγηση.

Παράγοντες όπως η κίνηση, η οδική ασφάλεια και η ποιότητα των δρόμων «δίκασαν» την Αθήνα και την κατέταξαν στην 3η θέση σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τις χειρότερες περιοχές για οδήγηση. Η ίδια έρευνα αναφέρει πως οι Αθηναίοι, χαλούν 143 ώρες τον χρόνο από την ζωή τους, μόνο και μόνο για να κολλήσουν στις ατελείωτες ουρές χιλιομέτρων. Ο μέσος όρος ταχύτητας των οχημάτων ανέρχεται μόλις σε 19 χιλιόμετρα την ώρα.

Το ποσοστό συμφόρησης στην πρωτεύουσα αγγίζει το 54,7% ενώ ανά 1.000 κατοίκους καταγράφονται 872 οχήματα: ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στη μελέτη.

Πέρα από αυτό, στην Αθήνα καταγράφονται επίσης υψηλά ποσοστά σε τροχαία ατυχήματα με 49 θανάτους ανά 1 εκατ.

Την πρώτη θέση της λίστας καταλαμβάνει το Δουβλίνο με σκορ 63,07 ενώ στη δεύτερη θέση είναι το Βουκουρέστι με 59,14.

Η Αθήνα καταλαμβάνει την 3η θέση με 58.45 ενώ στην 4η και την 5η θέση είναι η Λυών με 56,17 και το Μιλάνο με 55,51.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της έρευνας.

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην 34η θέση, με τους Θεσσαλονικείς οδηγούς να χαλούν τον χρόνο 86 ώρες από την ζωή τους στην οδήγηση.

Η λίστα με τις χειρότερες πόλεις της Ευρώπης για οδήγηση:

1) Ιρλανδία με 63,07
2) Βουκουρέστι με 59,14
3) Αθήνα με 58,45
4) Λυών με 56,17
5) Μιλάνο με 55,51
6) Ζυρίχη με 54,88
7) Γκρατς με 52,60
8) Πόρτο με 51,89
9) Ρώμη με 51,32
10) Τορίνο με 50,33
11) Κρακοβία με 48,82
12) Βίλνιους με 47,06
13) Βαρσοβία με 46,83
14) Μόναχο με 45,68
15) Άμστερνταμ με 45,21

Ελλάδα
