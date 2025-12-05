Oikogeneia.gov.gr: Μια ενιαία ψηφιακή πύλη για την οικογένεια

Σε μια χώρα όπου για δεκαετίες η σχέση του πολίτη με το κράτος σήμαινε χαρτιά, ουρές και τη γνωστή ατάκα «δεν είναι δική μας αρμοδιότητα», το να υπάρχει ένας ψηφιακός κόμβος που συγκεντρώνει σε ένα σημείο όλες τις πολιτικές για την οικογένεια είναι μια πραγματική αλλαγή κουλτούρας. Αυτό επιχειρεί να κάνει το oikogeneia.gov.gr, η Πύλη Οικογενειακής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που φιλοδοξεί να γίνει το πρώτο κλικ για κάθε νέο, γονιό, κάθε νέο ζευγάρι, κάθε παππού και γιαγιά που αναζητούν άμεση και έγκυρη πληροφόρηση.

Ανοίγοντας το site, ο επισκέπτης συναντά ένα φιλικό περιβάλλον, δομημένο με βάση την οικογενειακή ζωή. Η λογική είναι απλή: αντί ο πολίτης να ψάχνει ποιο υπουργείο έχει την αρμοδιότητα για ποιο μέτρο, η ιστοσελίδα οργανώνει την πληροφορία με εύχρηστο και κατανοητό τρόπο ώστε ο καθένας και η καθεμία να βρει εύκολα και γρήγορα αυτό που αναζητά.

Η χρησιμότητα του oikogeneia.gov.gr φαίνεται αμέσως όταν κάποιος αναζητήσει κάτι συγκεκριμένο. Μια νέα μητέρα μπορεί να βρει τι ισχύει για την άδεια μητρότητας, ποια είναι η διάρκεια, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, τι δικαιούται αν είναι αυτοαπασχολούμενη. Ένας πατέρας μπορεί να δει τι προβλέπεται για την άδεια πατρότητας ή για τη γονική άδεια που αντιστοιχεί αποκλειστικά σε εκείνον. Αντίστοιχα και με τα οικονομικά μέτρα στήριξης. Ο πολίτης βλέπει συγκεντρωμένα τα βασικά και στη συνέχεια προχωρά στην ηλεκτρονική αίτηση εκεί όπου αυτή υποβάλλεται.

Σημαντική είναι και η λειτουργία της Πύλης ως φίλτρου πληροφορίας. Μέσα από την άμεση αναζήτηση ο χρήστης επιλέγει τι θέλει να μάθει – για στέγαση, για υγεία και πρόληψη, για επιδόματα ή αναπηρία. Η σελίδα επιστρέφει μόνο τα σχετικά μέτρα και παραπέμπει στις αντίστοιχες πλατφόρμες, χωρίς περιττές πληροφορίες και ελαχιστοποιώντας τον χρόνο που ο πολίτης χρειάζεται να αφιερώσει.

Τα προγράμματα παρουσιάζονται σε κατανοητή γλώσσα, όπου περιγράφονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος, με σαφή δομή, χρήσιμους συνδέσμους και τη σχετική νομοθεσία. Η υπουργός επιμένει ιδιαίτερα σε αυτή τη διάσταση. Η μεγαλύτερη αδικία, λέει, είναι ένα μέτρο να υπάρχει και η οικογένεια να μην το γνωρίζει ή να μην μπορεί να το βρει.

Παράλληλα, το oikogeneia.gov.gr λειτουργεί και ως σημείο επικαιροποίησης. Στις ανακοινώσεις της φιλοξενούνται οι τελευταίες αλλαγές σε μέτρα που αφορούν άμεσα την οικογένεια. Νέες προσκλήσεις για vouchers σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, στοιχεία για τα σχολικά γεύματα της τρέχουσας χρονιάς, επικαιροποιήσεις σε κριτήρια για επιδόματα ή για προγράμματα στέγασης.

Στο υπόβαθρο όλων αυτών υπάρχει μια σαφής στρατηγική επιλογή με κοινωνικό πρόσημο. Τα επιδόματα και τα προγράμματα στήριξης πλαισιώνονται, μεταξύ άλλων, και από υπηρεσίες, ψηφιακά εργαλεία και δομές που αυξάνουν την πρόσβαση. Όπως το διατυπώνει η Δόμνα Μιχαηλίδου, τα μέτρα έχουν αξία μόνο όταν γίνονται ορατά, κατανοητά και εύχρηστα από τους πολίτες.

Το oikogeneia.gov.gr είναι η ψηφιακή όψη μιας σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής. Μιας πολιτικής που βλέπει την οικογένεια όχι αποσπασματικά, αλλά σε όλη τη διαδρομή της. Από τις πρώτες σκέψεις ενός ζευγαριού για τη δημιουργία οικογένειας, στον προγεννητικό έλεγχο, στα επιδόματα γέννησης και παιδιού, στη στήριξη για την απόκτηση προσιτής και ποιοτικής στέγης, στην ένταξη στο σχολείο, στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων.

Σε μια Ελλάδα που παλεύει με το δημογραφικό, το στεγαστικό και την ακρίβεια το oikogeneia.gov.gr έρχεται να εδραιώσει μια σχέση αλληλεπίδρασης και εμπιστοσύνης ανάμεσα στην οικογένεια και την πολιτεία.

Αυτή η σχέση, είναι η προϋπόθεση για να νιώσει ένας νέος άνθρωπος ότι μπορεί να τολμήσει να κάνει το πιο μεγάλο βήμα. Να φτιάξει τη δική του οικογένεια.