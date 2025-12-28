Οικογενειακά τραπέζια: Πώς να απαντήσετε σε αγενείς ή άβολες ερωτήσεις

Και ποιος δεν έχει βρεθεί σε οικογενειακό τραπέζι νιώθοντας άβολα από περίεργα βλέμματα ή προσβλητικές ερωτήσεις μεταξύ των συγγενών; Πολλοί είναι αυτοί που αποφεύγουν αυτού του είδους τις μαζώξεις ενώ άλλοι σφίγγουν τα δόντια και λένε από μέσα τους υπομονή. Αν και η περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι κατεξοχήν για να τις περνάς με την οικογένειά σου, ο κίνδυνος να νιώσεις «μόνος» ανάμεσα σε δεκάδες, είναι ακόμη υπαρκτός.

Τα ελληνικά οικογενειακά τραπέζια είναι «πηγή» ερωτήσεων που μπορούμε να πούμε πως σε καμία περίπτωση δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο το political correct. Πόσα λεφτά βγάζεις, πότε θα βρεις ένα καλό παιδί να παντρευτείς, πότε θα νοικοκυρευτείς και πότε επιτέλους θα κάνεις παιδιά ξεπέρασες τα 30, είναι λίγες από τις ερωτήσεις που ακούγονται και θα ακουστούν και στο τραπέζι της Πρωτοχρονιάς.

Η coach ορίων Κάμι Όραντζ δίνει οδηγίες για όλα όσα πρέπει να προσέξουμε ώστε ακόμη και αν βρεθούμε μέσα σε βομβαρδισμό άβολων ερωτήσεων, να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε.

«Η θέσπιση ορίων μπορεί να σηματοδοτεί την αρχή ενός καβγά, αλλά είναι και ένας τρόπος να επικοινωνήσεις ποιες είναι οι ανάγκες σου και με τι αισθάνεσαι άνετα», αναφέρει.

Στόχος είναι να θέσεις όρια, να μην αντιδράσεις σπασμωδικά και να προστατεύσεις το μικρό παιδί που κρύβεται μέσα σου και κατά πάσα πιθανότητα μόλις του έγινε trigger.

Θέσε στο μυαλό σου όλες τις ερωτήσεις που ξέρεις ότι μπορεί να σου γίνουν και βρες τις καταλληλότερες απαντήσεις.

Θα σε βοηθήσει να μιλήσεις ανοιχτά για τα συναισθήματά σου. Χρησιμοποίησε φράσεις του τύπου «αυτό με κάνει να νιώθω άβολα» για να σταματήσεις τις ερωτήσεις που σου κάνουν.

Προσοχή! Μην προσπαθήσεις να ρίξεις το φταίξιμο σε αυτόν που κάνει την ερώτηση. Απάντηση του τύπου «με κάνεις να νιώθω άβολα» δημιουργεί ένταση, δείχνει ότι πετάς το μπαλάκι στον άλλον, ότι φταίει και έτσι πιθανόν θα σε «δαγκώσει».

Αν έχεις υψηλή αίσθηση του χιούμορ και αντέχει το στομάχι σου, βάλε σαν κανόνα όποιος κάνει άβολη ερώτηση να βάλει χρήματα σε ένα βάζο που έχεις τοποθετήσει στη μέση του τραπεζίου. Για να δούμε ποιος θα τολμήσει…

Αν σου επισημάνουν ότι τρως πολύ ή λίγο, προσπάθησε να εξηγήσεις ότι έχεις μία υγιή σχέση με το φαγητό ή ότι προσπαθείς να αποκτήσεις. Δεν είναι ντροπή, πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ακόμη και αυτό σε κάνει μοναδικό.

Αν από την άλλη σχολιάσουν ότι είναι single, δώσε τις «ευκαιρίες» που αντέχεις. Αν το πράγμα ζορίσει, τελείωσε την κουβέντα με το «όταν καταλάβω τι γίνεται, θα σε πάρω τηλέφωνο». Μάλλον δεν θα του αφήσεις πολλά περιθώρια.

Αν τώρα η συζήτηση πάει σε πολιτική ή θρησκεία, προσπάθησε να αποφύγεις την εμπλοκή.

Αν εν τέλει δεν αντέξεις, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει σωστό και λάθος και η μαγεία στον κόσμο μας είναι η διαφορετικότητα: διαφορετικά μυαλά, πεποιθήσεις, απόψεις και ήθος.

Στο πολύ «ζόρι» δημιούργησε ένα ασφαλές περιβάλλον με ανθρώπους που μπορείς να επικοινωνήσεις και «απομακρύνσου» μέχρι οι άλλοι βαρεθούν να τσακώνονται.

