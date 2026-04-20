Ολλανδός youtuber προσπάθησε να στήσει «ρεπορτάζ» με κλοπές στο Μοναστηράκι και τελικά συνελήφθη

Στη φάκα πιάστηκε ένας Ολλανδός Youtuber που προσπάθησε να σκηνοθετήσει ένα σκηνικό κλοπής στην πλατεία Μοναστηρακίου για μερικές χιλιάδες likes και δυσφημώντας τη χώρα μας.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στο δελτίο ειδήσεων του Star ο youtuber γνωστός στην Ολλανδία για παρόμοια βίντεο έφτασε στο Μοναστηράκι και αφού άφησε την τσάντα του σε ένα σημείο, κάθισε απέναντι περιμένοντας κάποιος να την αρπάξει.

Κάτοικοι και τουρίστες προσπερνούσαν την τσάντα ατάραχοι, όταν ξαφνικά ο youtuber στοχοποίησε έναν άνδρα που στεκόταν στο σημείο.

Ο youtuber λέγοντας πως ο άνδρας ετοιμαζόταν να κλέψει την τσάντα του άρχισε να τον τραμπουκίζει.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί που προσήγαγαν τόσο τον youtuber όσο και τον άνδρα που κατηγορούσε.

Ωστόσο στο αστυνομικό τμήμα ο youtuber άρχισε να τα γυρίζει και άλλαξε το αφήγημά του. Για κακή του τύχη ο άνδρας που κατηγόρησε τον μήνυσε με αποτέλεσμα o youtuber να συλληφθεί.

Όπως έγινε γνωστό ο άνδρας οργανώνει συχνά τέτοια επιτόπια «ρεπορτάζ».