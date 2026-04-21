Ολομέλεια προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

(Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Σε ανακοίνωσή της η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αναφέρει ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διέπεται από υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις».

Αναλυτικότερα, κατά την σημερινή (21.04.2026) συνεδρίαση της η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το οποίο διέπεται από υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις (άρθρο 86 ΣΛΕΕ, Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939, Οδηγία 2017/1371) και στο οποίο η χώρα μας συμμετέχει από της ιδρύσεώς του.

Οι ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς στη χώρα μας είναι Έλληνες εισαγγελικοί λειτουργοί που τελούν σε καθεστώς λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και ενεργούν με πλήρη ανεξαρτησία έναντι των εθνικών αρχών.

Οποιαδήποτε προσπάθεια, άμεση ή έμμεση, παρέμβασης ή επηρεασμού του έργου τους καθώς επίσης και απαξίωσης ή υποβάθμισης του θεσμικού τους ρόλου είναι απολύτως καταδικαστέα από όπου και αν προέρχεται.

Σε μία ευνομούμενη Πολιτεία, συμπεριφορές, που πλήττουν το κύρος της Δικαιοσύνης, υπονομεύουν την ανεξαρτησία της και κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτήν, ιδίως όταν προέρχονται από μέλη της εκτελεστικής εξουσίας, δεν μπορούν να περνούν απαρατήρητες και να γίνονται ανεκτές από κανέναν πολίτη και ιδίως από τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης.

Η δικαιοσύνη αποτελεί πυλώνα της δημοκρατικής λειτουργίας και η ανεξαρτησία της θεμέλιο του Κράτους Δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών, την οποία οφείλουμε όλοι μας να προασπίζουμε».

Ελλάδα
