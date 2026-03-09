Ελλάδα

Ομόνοια: 65χρονος εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ και απείλησε τους υπαλλήλους με στυλιάρι

Μαζί του είχε και ένα κουζινομάχαιρο και συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν άμεσα στην περιοχή
Πανικός επικράτησε το πρωί της Δευτέρας (09.03.2026) στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Πειραιώς, στην Ομόνοια, μετά από την εισβολή ενός 65χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν οπλισμένος με στυλιάρι.

Το περιστατικό σύμφωνα με την ΕΛΑΣ σημειώθηκε περίπου στις 08:40, όταν ο 65χρονος, αλβανικής καταγωγής, εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ και άρχισε να απειλεί του υπάλληλους με το στυλιάρι.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον 65χρονο. Μάλιστα, σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως είχε στην κατοχή του και ένα κουζινομάχαιρο.

Σε βάρος του 65χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί όπλων και διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.

Ελλάδα
