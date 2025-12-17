Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους ένας 58χρονος και μια 55χρονη για τις παράνομες επιδοτήσεις – Σε λίγο στον ανακριτή οι συγγενείς Χιλετζάκη και Λαμπράκη  

Θα απολογηθούν η σύζυγος και η αδελφή του φερόμενου αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης καθώς και η σύζυγος του φερόμενου λογιστή
Κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
Δύο από τους συλληφθέντες κατά τη μεταγωγή της στα γραφεία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιάννης Παναγόπουλος
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (17.12.25) η ανακριτική διαδικασία για τους πρώτους δύο κατηγορούμενους ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτοι στο ανακριτικό γραφείο μπήκαν ένα ζευγάρι αγροτών, 58 και 55 ετών, οι οποίοι φέρονται να αρνήθηκαν τις σε βάρος τους κατηγορίες. 

Με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Ανακριτή και Ευρωπαίας Εισαγγελέα και οι δύο αγρότες αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ στον 58χρονο επιβλήθηκε και εγγυοδοσία 5.000 ευρώ

Η διαδικασία συνεχίζεται για τους υπόλοιπους πέντε από το σημερινό γκρουπ των συλληφθέντων, ανάμεσα στους οποίους είναι η σύζυγος και η αδελφή του Κρητικού αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη και η σύζυγος του πρώην προέδρου αγροτικού συνεταιρισμού στις Αρχάνες Ηρακλείου και κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργου Λαμπράκη

Οι δύο κατηγορούμενοι που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση, Χιλετζάκης και Λαμπρακης απολογούνται τελευταίοι, αύριο Πέμπτη. 

