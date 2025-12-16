ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με υψηλές εγγυήσεις οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις – Απολογήθηκαν μητέρα και πεθερά του Μύρωνα Χιλετζάκη

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και υψηλή εγγυοδοσία κατά περίπτωση, έφυγαν από τα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων οι πρώτοι 5 από τους 15 συλληφθέντες για το κύκλωμα, τα μέλη του οποίου λυμαίνονταν τις αγροτικές επιδοτήσεις, υφαρπάζοντας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα σε μία εξαετία 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά την πρώτη ημέρα απολογιών, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή και της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ανάμεσα στους υπόλοιπους απολογήθηκαν η μητέρα και η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Μύρωνα Χιλετζάκη και δύο μέλη από την ίδια οικογένεια, πατέρας και γιος.

Η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση καταβολής εγγύησης 60 χιλιάδων ευρώ.

Η γυναίκα αρνήθηκε τη συμμετοχή της στην οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι είχε αναθέσει στο γιο της της διαχείριση της περιουσίας της. «Όπου μου έλεγε να υπογράψω, υπέγραφα», φέρεται να είπε απολογούμενη η κατηγορούμενη.

Ίδια εγγυοδοσία επιβλήθηκε και στην πεθερά του Μύρωνα Χιλετζάκη, η οποία επίσης, δήλωσε ότι είχε αφήσει την οικονομική διαχείριση στην κόρη της και το γαμπρό της. «Δεν είχα γνώση πως γινόταν όλη η διαδικασία καθώς είμαι ηλικιωμένη γυναίκα και δεν έχω σχέση με την τεχνολογία, είχα αφήσει τη διαχείριση στα παιδιά μου», φέρεται να υποστήριξε απολογούμενη.

Από την οικογένεια των Α. από το Ηράκλειο Κρήτης, στον κατηγορούμενο πατέρα επιβλήθηκε εγγύηση 20 χιλιάδων ευρώ, ενώ ο γιος αφέθηκε ελεύθερος μόνο με όρους.

Απολογούμενοι και οι δύο, φέρεται να υποστήριξαν ότι δε γνώριζαν ότι οι αγροτικές ενισχύσεις δόθηκαν παράτυπα.

Η σημερινή (16.12.2025) διαδικασία συνεχίζεται για ακόμη δύο κατηγορούμενους. Τελευταίοι την Πέμπτη απολογούνται ο Μύρωνας Χιλετζάκης, φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης και ο Γιώργος Λαμπράκης, Πρόεδρος Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών του Ηρακλείου και κουμπάρος του Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Ο εν λόγω κατηγορούμενος φέρεται ως ο λογιστής της οργάνωσης.

Αύριο, απολογείται η σύζυγος Χιλετζάκη και οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι.