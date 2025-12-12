Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη – 14 προσαγωγές για παράνομες επιδοτήσεις

Στους 42 οι κατηγορούμενοι, έχουν γίνει μέχρι στιγμής 14 προσαγωγές - Στο κέντρο του Ηρακλείου και στις Αχαρνές επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών
Ανανεώθηκε πριν 26 λεπτά
Αστυνομικοί
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Σε 14 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία το πρωί της Παρασκευής (12.12.2025) στην Κρήτη με φόντο τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, τόσο στο κέντρο του Ηρακλείου της Κρήτης όσο και στο χωριό Αχαρνές, από στελέχη της ΔΑΟΕ, για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στόχος της αστυνομίας είναι να εξαρθρωθεί η εγκληματική οργάνωση που έκανε απάτες παίρνοντας ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω ψεύτικων δηλώσεων.

Συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 42, με 15 από αυτούς να είναι τα βασικά μέλη της οργάνωσης. Ανάμεσά τους είναι λογιστές, δικηγόροι, αγρότες και πρόεδρος συνεταιρισμού και συνδικαλιστής που θεωρείται αρχηγικό μέλος.

Ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται ότι συντόνιζε τη διαδικασία υποβολής των ψευδών δηλώσεων, που γίνονταν από τον συγκεκριμένο συνεταιρισμό, ενώ εξετάζεται ο ρόλος μελών του στενού περιβάλλοντός του.

Τα χρήματα που φέρεται πως έχουν λάβει από το 2019 έως και το 2025 είναι 1.700.000 ευρώ.

Ελλάδα
