Όταν ο Χιλετζάκης περιέγραφε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε κατά λάθος 200 εκατομμύρια ευρώ στον λογαριασμό του

Πριν από περίπου 10 χρόνια ο Μύρων Χιλετζάκης ο άνθρωπος που σύμφωνα με το ελληνικό FBI έχει πλούσια δράση στην προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη, ενώ είναι και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, εμφανιζόταν στην εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη και περιέγραφε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ του είχε βάλει 200 εκατομμύρια ευρώ στον λογαριασμό του.

Ο Μύρων Χιλετζάκης, ο άνθρωπος που έχει συλληφθεί για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε στήσει ένα ολόκληρο κύκλωμα και μάλιστα είχαν κάνει και φέτος αιτήσεις για επιδοτήσεις σε εκτάσεις που δεν ήταν δικές τους και ή ανήκαν σε ανθρωπους που είχαν πεθάνει.

Ο γνωστός αρχισυνδικαλιστής και πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού φέρεται να είχε τον ρόλο του αρχηγού στο κύκλωμα που λάμβανε με πλαστές αιτήσεις επιδοτήσεις από το 2019 έως και σήμερα. Όπως έγινε επίσης γνωστό μετά από έρευνες στο γραφείο του λογιστή του κυκλώματος βρέθηκαν 7.000 ευρώ, αλλά αγνοείται μεγάλο μέρος του ποσού που ξεπερνά το 1,7 εκατομμύρια και εκτιμάται ότι ενδεχομένως να είχαν «ξεπλυθεί».

Δείτε το στιγμιότυπο

Για να καταλάβετε το μέγεθος και τη διαχρονικότητα της δράσης των συλληφθέντων, ο Χιλετζάκης έβγαινε στον Θέμο και έλεγε ότι το 2016 ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε «κατά λάθος» 200.000.000 στον λογαριασμό του. pic.twitter.com/QC0gN9lGd4 — Georghy Zhukov (@GeorghyZhukov) December 12, 2025

Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται ο Χιλετζάκης, κατείχε κεντρικό ρόλο συντονιστή της ομάδας, τα μέλη της οποίας κατάφεραν να αποκομίσουν συνολικά ποσά που προσεγγίζουν τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί άλλα 14 άτομα, μεταξύ αυτών αγρότες, η δικηγόρος Ηρακλείου Χρυσάνθη Κουτάντου αλλά και ο σύζυγός της διευθυντής της ΕΑΣ (Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών) Ηρακλείου και λογιστής, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο. Επίκεντρο της δράσης όλων είναι οι Αρχάνες Ηρακλείου.