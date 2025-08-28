Ουρές χιλιομέτρων στην Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στα διόδια Ισθμού, λόγω μηχανικής βλάβης σε αυτοκίνητο

Τεράστιες ουρές για πολλά χιλιόμετρα καταγράφηκαν σήμερα το μεσημέρι, Πέμπτη (28/8/2025) στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, τα διόδια Ισθμού, στο ρεύμα προς Κόρινθο, εξαιτίας ενός αυτοκινήτου που υπέστη μηχανική βλάβη και ακινητοποιήθηκε.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, ένα Ι.Χ αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, λόγω μηχανικής βλάβης, με αποτέλεσμα να προκαλέσει πρόβλημα στην κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για να μην συμβεί κάποιο ατύχημα, έκλεισαν τα διόδια Καλαμακίου για λίγα λεπτά, ώστε να σταματήσει η κίνηση των οχημάτων και να απομακρυνθεί με την συνδρομή ειδικού οχήματος το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, δόθηκαν ξανά σε κυκλοφορία όλες οι λωρίδες.

Η κίνηση στο σημείο βέβαια παραμένει αυξημένη.