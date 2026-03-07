Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την 8η Μαρτίου

Αφιερωμένη στους αγώνες, την ισότητα αλλά και τα δικαιώματα των γυναικών έχει καθιερωθεί η 8η Μαρτίου που κάθε χρόνο γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Αυτή η ημέρα αποτελεί μία υπενθύμιση για τα όσα δεινά έζησαν και ζουν οι γυναίκες σε όλον τον κόσμο, μόνο και μόνο γιατί η φύση τους χάρισε αυτό το φύλο.

Η ιδέα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας ξεκίνησε πριν από έναν αιώνα, όταν η Διεθνής Σοσιαλιστική Γυναικών στην Κοπεγχάγη το 1910 πρότεινε μια ετήσια ημέρα αφιερωμένη στα δικαιώματα των γυναικών. Η ημερομηνία συνδέεται με τις διαδηλώσεις των γυναικών στη Ρωσία το 1917 και εορτάστηκε αρχικά στην ΕΣΣΔ και σε άλλες σοσιαλιστικές χώρες.

Λίγα χρόνια μετά και συγκεκριμένα το 1970, τα φεμινιστικά κινήματα ξεκίνησαν να αποσυνδέουν την συγκεκριμένη ημέρα από την κομμουνιστική κοινότητα. Το 1977, ο ΟΗΕ προχώρησε και στην επίσημη αναγνώριση της ημέρας.

Πλέον, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται με κάθε τρόπο. Ομάδες γυναικών κατεβαίνουν σε πορείες, απεργούν ή συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, διεκδικώντας το αυτονόητο: την ισότητα των φίλων.

Η αυτοδιάθεση του σώματος, η επιλογή στην άμβλωση και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παραμένουν τα «καυτά» ζητήματα που οι φεμινιστικές οργανώσεις δέχονται κριτική από ακροδεξία κόμματα ή συντηρητικά μυαλά.

Η 8η Μαρτίου παραμένει ημέρα μνήμης για τα δεινά που πέρασαν οι γυναίκες αλλά και υπενθύμιση για τους αγώνες που πρέπει καθημερινά να δίνουν, μόνο και μόνο γιατί γεννήθηκαν με αυτό το φύλο.