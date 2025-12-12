Παγκράτι: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό – Στο «Γεννηματάς» μεταφέρθηκε το θύμα

Τροχαίο ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (12.12.2025) στο Παγκράτι, όταν ένας πεζός πήγε να διασχίσει τον δρόμο με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από αυτοκίνητο.

Το τροχαίο έγινε στην συμβολή Β. Γεώργιου και Ριζάρη, στο Παγκράτι. Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο ώστε ο άνδρας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο βρέθηκε και μηχανή του ΕΚΑΒ ώστε να βοηθήσει το θύμα μέχρι να λάβει την απαραίτητη νοσοκομειακή φροντίδα.

Εν τέλει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» με κάκωση στο πόδι και αιμορραγία.