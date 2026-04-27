Παγκράτι: Οδηγός μηχανής έσπασε το πόδι 22χρονης επειδή δεν μπορούσε να την περιμένει να παρκάρει

Ο δράστης διέφυγε αμέσως μετά το περιστατικό και αναζητείται από τις Αρχές, προκειμένου να συλληφθεί
Το σημείο που εκτυλίχθηκε το περιστατικό στο Παγκράτι

Δεν έχει προηγούμενο το περιστατικό που σημειώθηκε στο Παγκράτι, καθώς αφορμή μια θέση στάθμευσης μια γυναίκα έπαθε κάταγμα.

Το απίστευτο περιστατικό στο Παγκράτι σημειώθηκε όταν μια 22χρονη γυναίκα επιχείρησε να παρκάρει το όχημά της, και προκλήθηκε ένταση με ηλικιωμένο οδηγό που προσπαθούσε επίσης να σταθμεύσει στο ίδιο σημείο. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης για τη θέση στάθμευσης, ένας τρίτος άνδρας που οδηγούσε μηχανάκι ενοχλήθηκε, καθώς δεν μπορούσε να περάσει.

Ο άνδρας φέρεται να αντέδρασε έντονα, αρχίζοντας να βρίζει τη γυναίκα. Εκείνη κατέβηκε από το αυτοκίνητο και τότε ο δράστης της επιτέθηκε, την άρπαξε από τον γιακά και τη χτύπησε, ρίχνοντάς την στο έδαφος.

Η μηχανή του δράστη

Από την πτώση, η 22χρονη υπέστη κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε για νοσηλεία σε νοσοκομείο.

Η συγκεκριμένη κοπέλα κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι δέχτηκε επίθεση από οδηγό για μια θέση στάθμευσης, ότι την χτύπησε και εξαφανίστηκε. Όντως μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό και διαπιστώθηκαν τα εξής: κάταγμα του έξω σφυρού, καθώς και ελαφρότερα τραύματα στην περιοχή του προσώπου.

Ο δράστης διέφυγε αμέσως μετά το περιστατικό και αναζητείται από τις Αρχές, προκειμένου να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

