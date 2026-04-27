Παγκράτι: «Όταν έπεσα κάτω άρχισε να με κλωτσάει» λέει η 22χρονη που δέχθηκε επίθεση από νταή οδηγό μηχανής

Ένα αδιανόητο περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/4/2026) στο Παγκράτι, με μία 22χρονη οδηγό να δέχεται επίθεση και να τραυματίζεται σοβαρά.

Η 22χρονη δέχθηκε επίθεση από έναν οδηγό μηχανή στον Παγκράτι και όλα αυτά για ένα παρκάρισμα που επιχειρούσε η νεαρή κοπέλα με την βοήθεια μιας φίλης της.

Λεπτά μετά την επίθεση που δέχτηκε, η τραυματισμένη γυναίκα κάθεται στο πεζοδρόμιο γειτονιάς στο Παγκράτι και περιγράφει σε αστυνομικό τα όσα έζησε λίγο νωρίτερα, όταν για ένα παρκάρισμα που έκανε δέχτηκε άγρια επίθεση από έναν εξαγριωμένο οδηγό μηχανής, που ήθελε να περάσει και δεν μπορούσε να περιμένει.

Η γυναίκα περιγράφει τον εφιάλτη της στο «Live News», που ξεκίνησε σε ανύποπτο χρόνο πολύ κοντά στο σπίτι φίλης της: «Η φίλη μου μένει στο Παγκράτι και μου λέει ‘έχω βρει μία θέση σχεδόν κάτω από το σπίτι, στα 50 μέτρα’. Ήμουν στα 100 μέτρα. Πηγαίνω, ανεβαίνω και εκείνη την ώρα κατεβαίνει αυτός ο άνθρωπος από την πολυκατοικία και εγώ έτσι όπως έχω μπει, έχω μπει με τη μούρη στη θέση, κλείνω το μηχανάκι του προσωρινά γιατί θέλω να παρκάρω».

Τα πράγματα όπως λέει ξέφυγαν τα επόμενα δευτερόλεπτα. Ο οδηγός άρχισε να την βρίζει και να της ζητάει επιτακτικά να μετακινήσει το όχημά της, για να μπορέσει να περάσει με τη μηχανή του.

«Και μου λέει, ουσιαστικά, ‘έλα σήκω φύγε. Και τι κάνεις;’ Και στο ένα λεπτό, αυτού του γυρνάει η βίδα. Αρχίζει και με βρίζει με τους πιο χυδαίους χαρακτηρισμούς, τη μάνα μου, ‘χριστοπαναγίες’, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Χυδαιότατα. Και εγώ επειδή είμαι λίγο θηρίο, δεν φοβάμαι τέτοια πράγματα γενικά. Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσω να φοβάμαι».

Η οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητό της, όμως ούτε τότε ηρέμησαν τα πνεύματα.

«Βγαίνω από το αυτοκίνητο. Πριν καλά καλά προλάβω να βγω από το αυτοκίνητο και να κλείσω την πόρτα, τον βλέπω βάζει το κράνος. Έρχεται, με πιάνει από το κολάρο. Μου ρίχνει μπουνιά αριστερά στο πρόσωπο. Με ρίχνει πάρα πολύ βίαια πάνω στο αυτοκίνητο. Εκεί πέφτω και μου σαπίζει το πόδι. Με τη δύναμη που με έριξε το γύρισα τελείως. Έφυγα δηλαδή… Μετά όταν έπεσα κάτω άρχισε να με κλωτσάει, να με χτυπάει».

Οι φωνές της ξεσηκώνουν ολόκληρη τη γειτονιά στο Παγκράτι.

«Επειδή ήταν μέρα μεσημέρι. Δηλαδή εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα βγω από το αυτοκίνητο, με τόσους ανθρώπους γύρω και θα μπορέσει ένας άνθρωπος να το κάνει αυτό. Δηλαδή είναι τρελό».

Η 22χρονη υπέστη κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Ξέρει ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν χειρότερα για την ίδια αν κάποιοι δεν έτρεχαν να την βοηθήσουν:

«Και εκείνη την ώρα που σηκώνομαι μπαίνει μπροστά μου ένας κύριος. Δόξα τω Θεώ που μπήκε. Πολύ ψηλός, επίσης γεροδεμένος κλπ. Βάζει πλάτη εμένα για να σταματήσει. Με το που βλέπει εκείνος να κατεβαίνει κόσμος, τύπου 10 – 12 άτομα, από τις πολυκατοικίες να έχουν βγει όλοι έξω στον δρόμο να τον περικυκλώνουν, κοιτάζει δεξιά αριστερά, βγάζει το κράνος, το παίρνει στα χέρια, και τρέχει μέσα στην πολυκατοικία».

Μετά την επίθεση, ο οδηγός της μηχανής απομακρύνθηκε και κάποιοι τον είδαν αργότερα να μπαίνει σε πολυκατοικία της περιοχής.

«Με ένα πόδι από το γόνατο και κάτω στον γύψο που είναι τόσο βαρύ και άβολο, δεν μπορείς να βρεις κάποια στάση να μπορείς να κοιμηθείς. Είναι πολύ δύσκολο, πονάω. Μου το έσπασε για τα καλά».

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού συνεχίζονται, με την πράξη του να έχει προκαλέσει οργή και έντονο προβληματισμό.