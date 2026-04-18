Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγριο ξυλοδαρμό κοσμηματοπώλη για διαφορά τριών ευρώ

Σε ρινγκ μετατράπηκε η λεωφόρος Μαραθώνος κοντά στην Παλλήνη με θύμα γνωστό κοσμηματοπώλη της περιοχής με τις σκηνές να είναι σοκαριστικές.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το newsit.gr φαίνεται ο δράστης να βγαίνει έξω μαζί με τον κοσμηματοπώλη στην Παλλήνη και να αρχίζουν να μαλώνουν λεκτικά. Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει με τον δράστη να χτύπα με μανία και μπουνιές στο πρόσωπο τον κοσμηματοπώλη με αποτέλεσμα το να τον αφήσει αιμόφυρτο στο έδαφος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ένταση προήλθε όταν ο δράστης επισκέφθηκε το κατάστημα για να παραλάβει αντικείμενα που είχε αφήσει η σύντροφός του για διόρθωση. Οι δύο πλευρές φαίνεται να διαφώνησαν σχετικά με το κόστος, με τη διαφορά να ανέρχεται μόλις σε τρία ευρώ.

Ο διαπληκτισμός γρήγορα κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να επιτεθεί στον ιδιοκτήτη και τον γιο του. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, καθώς περαστικοί παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι την εξέλιξη της κατάστασης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο κοσμηματοπώλη και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για να του δοθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης.