Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγριο ξυλοδαρμό κοσμηματοπώλη για διαφορά τριών ευρώ

Η ένταση προήλθε όταν ο δράστης επισκέφθηκε το κατάστημα για να παραλάβει αντικείμενα που είχε αφήσει η σύντροφός του για διόρθωση
Κλαούντιο Σούμπασι

Σε ρινγκ μετατράπηκε η λεωφόρος Μαραθώνος κοντά στην Παλλήνη με θύμα γνωστό κοσμηματοπώλη της περιοχής με τις σκηνές να είναι σοκαριστικές.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το newsit.gr φαίνεται ο δράστης να βγαίνει έξω μαζί με τον κοσμηματοπώλη στην Παλλήνη και να αρχίζουν να μαλώνουν λεκτικά. Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει με τον δράστη να χτύπα με μανία και μπουνιές στο πρόσωπο τον κοσμηματοπώλη με  αποτέλεσμα το να τον αφήσει αιμόφυρτο στο έδαφος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ένταση προήλθε όταν ο δράστης επισκέφθηκε το κατάστημα για να παραλάβει αντικείμενα που είχε αφήσει η σύντροφός του για διόρθωση. Οι δύο πλευρές φαίνεται να διαφώνησαν σχετικά με το κόστος, με τη διαφορά να ανέρχεται μόλις σε τρία ευρώ.

Ο διαπληκτισμός γρήγορα κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να επιτεθεί στον ιδιοκτήτη και τον γιο του. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, καθώς περαστικοί παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι την εξέλιξη της κατάστασης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο κοσμηματοπώλη και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για να του δοθούν οι  απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Διεθνής Ημέρα Μνημείων: «Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία λόγω ελεύθερης εισόδου
Σειρά από εκδηλώσεις και δράσεις διοργανώνονται σε μουσεία, μνημεία και χώρους πολιτισμού, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για όλους - Η ημέρα έχει οριστεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS)
Τουρίστες στην Ακρόπολη
Εργαζόμενοι Νοσοκομείου Κεφαλονιάς: «Παρίστανε την νοσηλεύτρια» η γυναίκα που έκανε τις καταγγελίες μετά τον θάνατο της Μυρτούς
«Ψευδώς ανέφερε ότι οι γιατροί δεν ήταν παρόντες στο ΤΕΠ κατά την άφιξη της άτυχης 19χρονης κοπέλας με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με βάση τις μαρτυρίες της βάρδιας του νοσηλευτικού προσωπικού»
Διάδρομος νοσοκομείου 5
