Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι συντελεστές ελάχιστης βάσης εισαγωγής, δείτε πίνακες

Το απόγευμα της Τετάρτης (10/12/25) ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, οι συντελεστές ελάχιστης βάσης εισαγωγής σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και συντελεστές ελάχιστης βάσης εισαγωγής ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε ότι υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η υπουργική απόφαση, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι συντελεστές ελάχιστης βάσης εισαγωγής για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Τόσο αυτές που ορίστηκαν αρχικά όσο και αυτές που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων.

Αφορούν την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.