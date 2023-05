Διαχρονικά η πλέον κλασική ερώτηση μαθητών, φοιτητών και γονέων είναι εκείνη που αφορά τις προοπτικές των επαγγελμάτων και τις τάσεις που διαμορφώνονται σε κάποιους κλάδους. Η απάντηση είναι αρκετά σύνθετη και η δυναμική ενός κλάδου πρώτα από όλα εξαρτάται και από τα ίδια τα στελέχη του, τους ίδιους τους επιστήμονες που θα υπηρετήσουν τον κλάδο.

Ωστόσο, ειδικα στη σύγχρονη εποχή όπου τα δεδομένα είναι πλέον «μετρήσιμα» αρχίζει να διαφαίνεται και να καταγράφεται η δυναμική αρκετών εξειδικεύσεων. Έτσι μεταξύ άλλων, ένα συγκεκριμένο επάγγελμα αρχίζει να αναδεικνύεται ως η πλέον περιζήτητη ειδικότητα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Από την ιατρική μέχρι τον χρηματοπιστωτικό τομέα και από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων μεσαίου μεγέθους στη χώρα μας μέχρι κολοσσούς τύπου Apple υφίσταται μια ειδικότητα που σύντομα θα είναι αναγκαία στους περισσοτέρους κλάδους! Αυτή η ειδικότητα φυσικά έχει να κάνει με την Επιστήμη των Δεδομένων και περιλαμβάνει πληθώρα πλέον επαγγελματιών από Μηχανικούς Δεδομένων μέχρι Στατιστικούς, Αναλυτές κ.ο.κ.

Ειδικότερα, η ζήτηση για στελέχη – αναλυτές δεδομένων έχει εκτιναχθεί όπου σύμφωνα π.χ. με το LinkedIn έχει αυξηθεί έξι φορές σε σύγκριση με πριν από πέντε χρόνια! Το εύρος και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ειδικότητας το έχουμε περιγράψει αναλυτικά και φυσικά είναι ο άνθρωπος που, από το λιανικό εμπόριο μέχρι μια ασφαλιστική εταιρεία, θα αναλύσει, εξηγήσει και οπτικοποιήσει αριθμούς και δεδομένα με απλούς όρους.

Ποια είναι όμως τα πτυχία – προγράμματα σπουδών και δεξιότητες που συνδέονται με αυτόν τον κλάδο;

Αναφορικά με τα πτυχία, οι αφετηρίες μπορεί να είναι αρκετές. Ενδεικτικά, μπορεί κάποιος να σπουδάσει Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή Στατιστική ή Εφαρμοσμένη πληροφορική κλάδοι για τους οποίους θα βρούμε αρκετά προγράμματα σπουδών (π.χ τμήματα Στατιστικής έχουμε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το ομώνυμο τμήμα στα Γρεβενά). Ωστόσο, μπορεί να επιλέξει και μια διαφορετική αφετηρία φοιτώντας σε ένα πρόγραμμα σπουδών Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας. Αυτό έχει να κάνει και εξαρτάται κυρίως με τον επαγγελματικό του προσανατολισμό όπου θα πρέπει επιλέξει αρχικά ποιο από αυτά συνδέεται περισσότερο με τον ίδιο και τις επιδιώξεις του αλλά και με το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. Ωστόσο, το πτυχίο είναι απλά το εναρκτήριο λάκτισμα για τον αυριανό επιστήμονα των δεδομένων. Από κει και πέρα. ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εφοδιαστεί (και εν συνεχεία να επικαιροποιήσει) με τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (πχ Python)

SQL

ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Από κει και έπειτα, οι προαναφερθείσες γνώσεις μαζί με το πτυχίο, θα σας βοηθήσουν να έχετε το τεχνικο υπόβαθρο. Επειδή όμως θα είστε ένας «διαμεσολαβητής» μεταξύ ανθρώπων και συνθέτων δεδομένων, εξίσου σημαντικές θα είναι και οι δεξιότητες επικοινωνίας και τα Presentation skills που θα καταδεικνύουν το τελικό αποτέλεσμα. Και last but not least? Θα πρέπει να είστε «ομαδικοί παίκτες» καθώς πολλές φορές θα είστε και ο συνδετικός κρίκος π.χ. μεταξυ της οικονομικής διεύθυνσης και του τμήματος Marketingπροκειμένου να βοηθήσετε στη χάραξη μιας στρατηγικής!

Όλα τα προαναφερθέντα, συνθέτουν ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα και πολλά υποσχόμενα επαγγέλματα της εποχής μας. Το μόνο που απομένει είναι να ανακαλύψεις με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων και στελεχών επαγγελματικού προσανατολισμού, εάν αυτό ταιριάζει με τις δικές σου κλίσεις και ενδιαφέροντα και να το ακολουθήσεις!

Επιμέλεια σύνταξης:

Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ – AFTER SCHOOL – Μαθηματικός, www.diakrotima.gr