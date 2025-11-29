Ελλάδα

Πανικός στο Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και πλάκωσε 50χρονη

Η τραυματίας, που είχε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αρχικά στο εφημερεύον Νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου από τους γιατρούς κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί Κ.Α.Τ. για περαιτέρω φροντίδα
Άργος

Σοκ έχει προκαλέσει ένα σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο (29.11.2025), στο Άργος, όπου ένα μεγάλο τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε και καταπλάκωσε μια 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αγίου Νικολάου στο Άργος, όπου η που τραυματίστηκε από την πτώση του μπλακονιού, βρισκόταν σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και ασχολούνταν με εργασίες.

Ο θόρυβος από την κατάρρευση ήταν τόσο βίαιος που προκάλεσε πανικό σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο.

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν αμέσως η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr.

Η τραυματίας, που είχε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αρχικά στο εφημερεύον Νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου από τους γιατρούς κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί Κ.Α.Τ. για περαιτέρω φροντίδα.

