Ελλάδα

Πάνω από 200 παραβάσεις σε σχολικά λεωφορεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι στα σχολεία

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ελέγχθηκαν 1.702 σχολικά λεωφορεία
Έλεγχοι της αστυνομίας σε σχολικά λεωφορεία
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Περισσότερες από 200 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε σχολικά λεωφορεία, στη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων που έκανε η αστυνομία το πρωί της επανέναρξης της σχολικής χρονιάς την Πέμπτη (11.09.2025).

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ελέγχθηκαν 1.702 σχολικά λεωφορεία και βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις, και συγκεκριμένα:

* 54 για ταχογράφο,

* 30 για παραβίαση ορίου ταχύτητας,

* 14 για μη χρήση ζωνών ασφαλείας,

* 5 για έλλειψη πυροσβεστήρα,

* 8 για έλλειψη φαρμακείου,

* 2 για στέρηση προβλεπόμενης άδειας οδήγησης,

* 21 για μη τήρηση ωραρίου εργασίας,

* 10 για στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου,

* 1 για στέρηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας,

* 1 για φθαρμένα ελαστικά,

* 1 για κίνηση σε αντίθετο ρεύμα και

* 55 λοιπές παραβάσεις.

Επιπλέον, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αστυνομικοί σε όλη την Ελλάδα διένειμαν σε γονείς και μικρούς μαθητές, κατά την προσέλευσή τους στα διάφορα σχολικά συγκροτήματα για την καθιερωμένη τελετή αγιασμού, ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σε θέματα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ανοίγουν φάκελοι υποθέσεων με παιδιά στην Πάτρα μετά τα πορίσματα Γκότση – Σοκάρει η περίπτωση 6χρονου
Αναπάντητα ερωτήματα δημιουργήθηκαν γύρω από την υπόθεση ενός 6χρονου στην Πάτρα, τον οποίο εντόπισε η γιαγιά του με κρεμάστρα σε επίμαχο σημείο - Το ενδεχόμενο κακοποίησης, η δίκη για παραμέληση και η αθώωση της γιαγιάς
Παιδί
1
Newsit logo
Newsit logo