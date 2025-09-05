Πάνος Καμμένος για τα ηχητικά με τον μαφιόζο της Κρήτης: Εάν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω πάλι στην πολιτική

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Πάνου Καμμένου για το νέο ηχητικό που δόθηκε στη δημοσιότητα με το ηγετικό στέλεχος της μαφίας στην Κρήτη.

Μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» στο Open, ο Πάνος Καμμένος έκανε λόγο για επιχείρηση δολοφονίας του χαρακτήρα του με τη δημοσιοποίηση και δεύτερου ηχητικού με τον «μαφιόζο» της Κρήτης. Και στο δεύτερο ηχητικό, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη ζητά από τον πρώην υπουργό Άμυνας να ασκήσει επιρροή προκειμένου ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ να γίνει Μητροπολίτης Χανίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προκύπτει από δεύτερη συνομιλία τους, ο Πάνος Καμμένος διαβεβαιώνει τον συνομιλητή του ότι απέστειλε το αίτημά του κατευθείαν «στο επιτελείο του Τραμπ» και «τελείωσε». Επισημαίνοντας πάντως ότι εάν είναι δημοκρατικός, ο διοικητής της αμερικανικής βάσης στη Σούδα μπορεί να αντιδράσει.

«Πλάκα του έκανα προφανώς!»

«Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι την ημέρα. Πώς να πάρω στα σοβαρά κάποιον, που πιστεύει ότι μπορεί να μεσολαβήσει ο Τραμπ για να γίνει μητροπολίτης ένας αρχιμανδρίτης. Αυτά είναι γελοιότητες. Πλάκα του έκανα προφανώς! Δεν θυμάμαι, αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες μου. Γιατί άραγε διαρρέουν επιλεκτικά από μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, μόνο δικούς μου διαλόγους; Επιχειρούν δολοφονία του χαρακτήρα μου. Φοβούνται μήπως επιστρέψω».

«Αν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω πάλι στην πολιτική», τόνισε ο Πάνος Καμμένος.

Κληθείς να σχολιάσει ερώτηση την έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών για δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε: «Με τον Τσίπρα διατηρώ ακόμη καλές σχέσεις. Μας χώριζαν και μας χωρίζουν μόνο οι Πρέσπες».