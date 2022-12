Σε διπλωματικό υπάλληλο της πρεσβείας της Ιταλίας, στην Αθήνα,ανήκει το αυτοκίνητο το οποίο πυρπόλησαν άγνωστοι σήμερα τα ξημερώματα στην οδό Μπλέσσα 68, στου Παπάγου.

Μάλιστα έκανε σχετική ανάρτηση ο Ιταλός πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι, εκφράζοντας τη στήριξή του προς την υπάλληλο.

Όπως είπε, είναι κορυφαία σύμβουλος του Ιταλού πρέσβη στην Αυήνα, και το όνομά της είναι Σουζάνα Σλέιν.

Attentato contro il Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia in #Grecia. Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà. Oggi sarò ad #Atene per incontrare il Primo Ministro @kmitsotakis. Visiterò l’Ambasciata d’Italia.