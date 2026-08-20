Παραλίγο τραγωδία στη Λευκάδα: Οδηγός λεωφορείου έκανε παράνομη προσπέραση στη γέφυρα

Αδιανόητα επικίνδυνες σκηνές καταγράφηκαν στη Λευκάδα, όταν οδηγός τουριστικού λεωφορείου προχώρησε σε επικίνδυνη προσπέραση πάνω στη γέφυρα του νησιού.

Όπως αναφέρει ο ALPHA, σε βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα κινητού τηλεφώνου φαίνεται το λεωφορείο στη Λευκάδα να κινείται στο αντίθετο ρεύμα και να προσπερνά διαδοχικά τα οχήματα που είχαν σταματήσει στη γέφυρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κίνηση του οδηγού έγινε σε σημείο όπου υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή στο οδόστρωμα, γεγονός που σημαίνει ότι η προσπέραση απαγορεύεται.

Παράλληλα, από το βίντεο φαίνεται ότι ο οδηγός συνεχίζει την πορεία του για αρκετά μέτρα, χωρίς να είναι σαφές αν στο αντίθετο ρεύμα κινούνται άλλα οχήματα.

Η επικίνδυνη μανούβρα προκάλεσε την αντίδραση διερχόμενου οδηγού, ο οποίος σταμάτησε το όχημά του όταν αντιλήφθηκε το τουριστικό λεωφορείο να κινείται προς την πλευρά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αυτοκίνητό του κατέληξε να βρίσκεται σχεδόν κολλημένο στο στηθαίο, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν το λεωφορείο μετέφερε επιβάτες την ώρα του περιστατικού.