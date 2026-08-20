Ελλάδα

Παραλίγο τραγωδία στη Λευκάδα: Οδηγός λεωφορείου έκανε παράνομη προσπέραση στη γέφυρα

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν το λεωφορείο μετέφερε επιβάτες την ώρα του περιστατικού
Λευκάδα λεωφορείο
Το λεωφορείο κάνει παράνομη προσπέραση στη Λευκάδα / Alpha tv
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Αδιανόητα επικίνδυνες σκηνές καταγράφηκαν στη Λευκάδα, όταν οδηγός τουριστικού λεωφορείου προχώρησε σε επικίνδυνη προσπέραση πάνω στη γέφυρα του νησιού.

Όπως αναφέρει ο ALPHA, σε βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα κινητού τηλεφώνου φαίνεται το λεωφορείο στη Λευκάδα να κινείται στο αντίθετο ρεύμα και να προσπερνά διαδοχικά τα οχήματα που είχαν σταματήσει στη γέφυρα.

Η κίνηση του οδηγού έγινε σε σημείο όπου υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή στο οδόστρωμα, γεγονός που σημαίνει ότι η προσπέραση απαγορεύεται.

Παράλληλα, από το βίντεο φαίνεται ότι ο οδηγός συνεχίζει την πορεία του για αρκετά μέτρα, χωρίς να είναι σαφές αν στο αντίθετο ρεύμα κινούνται άλλα οχήματα.

Η επικίνδυνη μανούβρα προκάλεσε την αντίδραση διερχόμενου οδηγού, ο οποίος σταμάτησε το όχημά του όταν αντιλήφθηκε το τουριστικό λεωφορείο να κινείται προς την πλευρά του.

Το αυτοκίνητό του κατέληξε να βρίσκεται σχεδόν κολλημένο στο στηθαίο, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν το λεωφορείο μετέφερε επιβάτες την ώρα του περιστατικού.

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