Προκαταρκτική εξέταση θα διενεργηθεί με εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Σωτηρίας Παπαγεωργοκοπούλου, μετά τις ντροπιαστικές εικόνες που καταγράφηκαν από τα Μέσα Ενημέρωσης με το λεωφορείο που βυθίστηκε, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι… ακόμα εκεί.

Στις δραματικές εικόνες φαίνονται και οι επιβάτες του εγκλωβισμένου από τη βροχή λεωφορείου, κάτω από τη γέφυρα στην παλαιά λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Σταύρου Νιάρχος, να περπατούν μέσα σε ένα μέτρο νερό, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα, για να σωθούν και να μην κινδυνεύσει η ζωή τους.

Passengers wade through high water as they evacuate a bus stuck in a flooded underpass in southern Athens, Thursday, Oct. 14, 2021. Storms have been battering the Greek capital and other parts of southern Greece, causing traffic disruption and some road closures. pic.twitter.com/jGVcnTvGFo