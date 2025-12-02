Πάργα: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 62χρονου ψαρά – «Ο θείος τον είδε να βυθίζεται» λέει ο γιος του

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση με την εξαφάνιση του 62χρονου ψαρά στην θαλάσσια περιοχή του Λύχνου στην Πάργα, αφού οι αρχές ερευνούσαν όλη νύχτα και από νωρίς το πρωί της Τρίτης (02.12.2025).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας ένα ναυαγοσωστικό σκάφος επιχειρούσε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή στην Πάργα, ενώ με το πρώτο φως έσπευσαν και ιδιώτες. Την ίδια στιγμή, οι συγγενείς του 62χρονου ψαρά βιώνουν τη δική τους αγωνία, με τις ελπίδες για τον εντοπισμό του ανθρώπου τους να εναποτίθενται στις έρευνες των Αρχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρωί της Δευτέρας ο αγνοούμενος βρισκόταν στο μπροστά μέρος του καϊκιού ενώ στο πίσω ήταν ο 70χρονος γαμπρός του, με τον οποία συχνά πήγαιναν μαζί για ψάρεμα. Ο 62χρονος, όπως περιέγραψε ο γαμπρός του, προσπαθούσε να πιάσει το καλαδούρι, ωστόσο το πώς κατέληξε ο 62χρονος στην θάλασσα παραμένει άγνωστο.

«Είναι λίγο δύσκολο μετά από τόσες ώρες να βρεθεί ζωντανός. Δηλαδή μακάρι να βρεθεί ο πατέρας μου ζωντανός, αλλά είναι λίγο δύσκολο μετά από τόσες πολλές ώρες», είπε ο γιος του ψαρά.

Τότε, όπως περιέγραψε αποκλειστικά στο Live News ο γιος του 62χρονου, το μόνο που ακούστηκε ήταν ο ήχος της πτώσης του άνδρα στη θάλασσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν να σηκώσουν τα δίχτυα. Την ώρα που ήταν να πιάσουν το πρώτο καλαδούρι για να σηκώσουν τα δίχτυα τους, άκουσε ένα ‘πλουτς’, ο θείος από ό,τι μας είπε και τον είδε να πηγαίνει στον πάτο. Μου είπε και ο θείος ότι βγήκε άμεσα από την καμπίνα να πάει να τον βοηθήσει και λέει ‘τον είδα έπεφτε αναίσθητος’. Δηλαδή κάτι συνέβη. Έπαθε κάτι, έπαθε καρδιά, έπαθε εγκεφαλικό», είπε.

Ωστόσο ο γαμπρός του αγνοούμενου δεν κατάφερε να τον σώσει. Σύμφωνα με τον γιο του ψαρά: «Δεν μπορεί να βουτήξει ο θείος μου. Είναι μεγάλος άνθρωπος, 70 χρόνων. Δεν είναι σε ηλικία… Και έχει πόσα προβλήματα. Τον είδε να βυθίζεται απλά, δηλαδή δεν πρόλαβε να σκύψει να τον πιάσει. Να πάρει ένα εργαλείο να μπει να τον τραβήξει επάνω. Ήδη πήγαινε κάτω».

Τα ρούχα του άνδρα φαίνεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ταχύτατη βύθισή του. «Τώρα τι να έπαθε… Κάποιο πρόβλημα υγείας υποψιαζόμαστε γιατί δεν είναι να πεις ότι έχει θάλασσα ή κάτι τέτοιο… Παραπάτησε, χτύπησε… δεν χτύπησε», πρόσθεσε ο γιος του αγνοούμενου.

Ο 62χρονος άνδρας ήταν έμπειρος στη θάλασσα, γεγονός που κάνει την οικογένειά του να εκτιμά ότι δεν πρόκειται για κάποιον λάθος χειρισμό. Μάλιστα, μετά την απώλεια της συζύγου του, ο ψαράς ζούσε στη Γερμανία με τη σύντροφό του, κοντά στην κόρη του. Ο γιος του βρίσκεται στην Πάργα κοντά στους άνδρες του Λιμενικού αναμένοντας τα αποτελέσματα των ερευνών.

«(Ήταν) με τον γαμπρό του. Τον άντρα της αδερφής του. Ψαρεύουν πάρα πολλά χρόνια μαζί, δεν είναι ότι πήγε τώρα πρώτη μέρα μαζί του. Συνεργάζονται πολλά χρόνια. Έμπειροι ψαράδες και οι δύο», τόνισε ο γιος του.

«Ρωτήσαμε και τη σύντροφό του, γιατί η μητέρα μου έχει ‘χαθεί’ και ο πατέρας μου συζεί με μία σύντροφο. Δεν παραπονέθηκε ότι πονάει, ότι έχει κάποια ενόχληση. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να βρεθεί το σώμα του και να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Την κηδεία του».

Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ένα εναέριο μέσο, 3 πλωτά του Λιμενικού Σώματος, τουλάχιστον 7 ιδιωτικά σκάφη, 4 βατραχάνθρωποι και 2 ιδιώτες δύτες.