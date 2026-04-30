Πάρος – Αντίπαρος: Τα διαμάντια των Κυκλάδων

Η Πάρος δεν είναι μόνο όμορφη είναι κι ένα νησί με πλούσια ταυτότητα και πολλές επιλογές, ανάλογα με το τι ψάχνεις.

Πρωτεύουσα είναι η Παροικιά, όπου βρίσκεται και το βασικό λιμάνι. Εκεί θα δεις την εντυπωσιακή Παναγία Εκατονταπυλιανή, ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία στην Ελλάδα. Ακριβώς δίπλα απλώνεται ένας χαλαρός παραλιακός περίπατος με καφέ και ταβέρνες.

Η πιο κοσμοπολίτικη πλευρά του νησιού είναι η Νάουσα. Εκεί θα βρεις έντονη νυχτερινή ζωή, μοντέρνα μπαρ και εξαιρετικά εστιατόρια, μοντέρνες και premium κάβες:

CAVA IOSIF: Eκλεκτές ετικέτες, διαχρονική ποιότητα

Από το 1998, η Cava Iosif αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για το κρασί, τα αποστάγματα και τα premium ποτά στην Πάρο. Με παρουσία σε τρία καταστήματα στο νησί και πολυετή εμπειρία στον κλάδο, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν ποιότητα, αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση.

Στην Cava Iosif θα ανακαλύψετε μια επιλεγμένη συλλογή από ελληνικές και διεθνείς ετικέτες κρασιού, Champagne, premium spirits και πούρα, όλα διατηρημένα σε ιδανικές συνθήκες.

Οι υπηρεσίες καλύπτουν τόσο ιδιώτες όσο και επαγγελματίες του χώρου της φιλοξενίας και της εστίασης. Η Cava Iosif προσφέρει λιανική και χονδρική πώληση, delivery κατ’ οίκον, τροφοδοσία εκδηλώσεων και σκαφών, οργάνωση και επιμέλεια κελαριών, εταιρικά και προσωποποιημένα δώρα, καθώς και δημιουργία wine lists προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Για σχεδόν 30 χρόνια, η Cava Iosif αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη για την πλειονότητα των επιχειρήσεων εστίασης, ξενοδοχείων και χώρων φιλοξενίας στην Πάρο και την Αντίπαρο, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και μακροχρόνιες συνεργασίες.

Παράλληλα, η Paros Wine Fair 2026 επιστρέφει δυναμικά για δεύτερη χρονιά, στις 03 Μαΐου 2026 για το κοινό και στις 04 Μαΐου 2026 για τους επαγγελματίες του χώρου, στον ξεχωριστό χώρο του Orbis Seaside Restaurant στη Νάουσα Πάρου.

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 90 οινοποιείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η Paros Wine Fair αναδεικνύει τον σύγχρονο οινικό πολιτισμό, φέρνοντας κοντά παραγωγούς, επαγγελματίες της γαστρονομίας και λάτρεις του κρασιού, σε ένα μοναδικό περιβάλλον με θέα το Αιγαίο.

CΑVΑ ΙΟSIF

Νάουσα – Είσοδος (Μικρό Πιπέρι) | Τ: 22840 53513

Νάουσα – Κεντρική Πλατεία | Τ: 22840 51602

Παροικιά – Αγία Φωτεινή | Τ: 22840 21040

Web:www.cavaiosif.gr

email:cavaiosif@gmail.com

Facebook: Cava Iosif

Instagram: @cavaiosif

Η οινοποιία της Πάρου έχει μακρά παράδοση και ξεχωρίζει για τα αρωματικά, ισορροπημένα κρασιά της. Τα οινοποιεία του νησιού συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονες τεχνικές, δημιουργώντας ποιοτικά κρασιά με έντονη ταυτότητα που αγαπιούνται από τους επισκέπτες:

ΚTHMA ΡΟΥΣΟΣ: Η τέχνη του κρασιού

Στην καρδιά του Αιγαίου, εκεί όπου το φως αγκαλιάζει τη γη και η θαλασσινή αύρα συναντά την αυθεντική κυκλαδίτικη παράδοση, γεννιέται μια εμπειρία που ξεπερνά το κρασί, το «Κτήμα Ρούσσος» στην Πάρο. Ένας τόπος όπου η αγάπη για το αμπέλι και τη γη μετατρέπεται σε δημιουργία, ποιότητα και αυθεντικότητα.

Από το 2017 μέχρι σήμερα, το οινοποιείο εξελίσσεται δυναμικά, φέρνοντας στο ποτήρι σας επτά ξεχωριστές ετικέτες ΠΟΠ και ΠΓΕ, αρκετές από τις οποίες έχουν διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς. Με βαθιές ρίζες στην οικογενειακή παράδοση, ο Κωνσταντίνος Ρούσσος συνεχίζει με πάθος την τέχνη της αμπελουργίας, επεκτείνοντας τα αμπέλια και καλλιεργώντας γηγενείς ποικιλίες σε 150 ιδιόκτητα στρέμματα.

Κάθε σταφύλι επιλέγεται προσεκτικά και ακολουθεί μια σύγχρονη διαδικασία οινοποίησης υψηλών προδιαγραφών. Από τη φυσική ροή στο πιεστήριο έως τη ζύμωση σε ειδικές δεξαμενές, κάθε στάδιο εξασφαλίζει την ανάδειξη των αρωμάτων και της μοναδικής ταυτότητας κάθε ποικιλίας.

Το «Κτήμα Ρούσσος» δεν είναι μόνο κρασί ,είναι εμπειρία. Στον επισκέψιμο χώρο του, με θέα τους απέραντους αμπελώνες, μπορείτε να απολαύσετε γευσιγνωσία όλο τον χρόνο. Δοκιμάστε πέντε εκλεκτές ετικέτες συνοδευόμενες από παραδοσιακές τοπικές λιχουδιές και αφεθείτε σε ένα ταξίδι γεύσεων που αποτυπώνει την ουσία της Πάρου.

Με υψηλά πρότυπα ποιότητας και προσιτές τιμές, τα κρασιά του κτήματος συνδυάζονται ιδανικά με την ελληνική και διεθνή κουζίνα, προσφέροντας επιλογές για κάθε περίσταση και κάθε γούστο.

Ανακαλύψτε το πάθος, την παράδοση και την καινοτομία σε κάθε γουλιά. ,εκεί όπου το κρασί γίνεται εμπειρία ζωής.

ΚΤΗΜΑ ΡΟΥΣΣΟΣ

Αστέρας, Πάρος

τηλ 2284051798

Email:info@ktimaroussos.gr

Web:ktimaroussos.gr

insta : @ktima_roussos

fb : @ktimaroussos

Πώς να γυρίσετε το νησί

PAPADAKIS PRIVATE TOURS & TRANSFERS: Nέα διάσταση στις ιδιωτικές μετακινήσεις

Η Papadakis Private Tours & Transfers φέρνει μια νέα διάσταση στις ιδιωτικές μετακινήσεις και περιηγήσεις στην Πάρο, συνδυάζοντας άνεση, ευελιξία και αυθεντική φιλοξενία. Στόχος της είναι να προσφέρει όχι απλώς μια μεταφορά, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία που αναδεικνύει την ομορφιά και τον χαρακτήρα του νησιού.

Είτε πρόκειται για την άφιξή σας στο λιμάνι ή το αεροδρόμιο, είτε για τις καθημερινές σας μετακινήσεις, η εταιρεία εξασφαλίζει άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη συνέπεια. Με ιδιωτικές διαδρομές προσαρμοσμένες στο πρόγραμμά σας, κάθε μετακίνηση γίνεται εύκολη και ξεκούραστη, χωρίς περιττή αναμονή ή ταλαιπωρία.

Ιδιαίτερο πλεονέκτημα της Papadakis Private Tours & Transfers αποτελεί το γεγονός ότι συγκαταλέγεται στις λίγες εταιρείες του νησιού που διαθέτουν ντόπιους οδηγούς. Με βαθιά γνώση της Πάρου, της ιστορίας και της καθημερινότητάς της, προσφέρουν αυθεντικές προτάσεις και οδηγούν τους επισκέπτες σε μέρη που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.

Οι εξατομικευμένες εκδρομές δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλύψετε την Πάρο με τον δικό σας ρυθμό — από γραφικά χωριά και φημισμένες παραλίες έως κρυφές τοποθεσίες που μόνο οι ντόπιοι γνωρίζουν. Κάθε διαδρομή μετατρέπεται σε μια εμπειρία γεμάτη εικόνες, ιστορίες και τοπικό χρώμα.

Με σύγχρονα και άνετα οχήματα, καθώς και ευρύ στόλο που περιλαμβάνει και minivans,η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια και προσφέρει υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και προσωπική φροντίδα σε κάθε πελάτη. Η φιλική προσέγγιση και ο επαγγελματισμός δημιουργούν ένα αίσθημα εμπιστοσύνης από την πρώτη στιγμή.

Εστιάζοντας στην ποιότητα και την αυθεντικότητα, η Papadakis Private Tours & Transfers δημιουργεί εμπειρίες που ξεπερνούν τις προσδοκίες, μετατρέποντας την παραμονή στην Πάρο σε κάτι πραγματικά αξέχαστο.

PAPADAKIS PRIVATE TOURS AND TRANSFERS

Δ/ΝΣΗ:Νάουσα,Πάρος

Τηλ:6976 622 193

Web:www.papadakistransfer.com

email:info@papadakistransfer.com

Facebook:Papadakis Private Tours & Transfers

Instagram/Tik Tok:@papadakistransfer

Για φαγητό και γλυκό

ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ – ΤΟ ΟΥΖΕΡΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ: Aυθεντική Πάρος σε κάθε πιάτο

Στο γραφικό λιμανάκι της Νάουσας Πάρου, εκεί που η θάλασσα συναντά την αυθεντική νησιώτικη φιλοξενία, υπάρχει ένας προορισμός που δεν είναι απλώς ένα ουζερί , είναι παράδοση, το «Τσαχπίνης-Το ουζερί των Ναυτικών».





Για περισσότερα από 40 χρόνια, μια οικογένεια κρατάει ζωντανή την αγάπη για το καλό φαγητό και την παρέα, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με κάθε επισκέπτη. Εδώ, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τα ψάρια είναι πάντα ολόφρεσκα, διαλεγμένα με μεράκι, και οι μεζέδες… απλά αξέχαστοι. Παραδοσιακές συνταγές που περνούν από γενιά σε γενιά, ενώ ακόμα και σήμερα φτιάχνουν την παραδοσιακή γούνα, τιμώντας τις ρίζες και τις γεύσεις του τόπου. Όλα σερβιρισμένα με γενναιοδωρία και χαμόγελο.

Από το πρώτο ουζάκι μέχρι την τελευταία μπουκιά, κάθε στιγμή στο «Τσαχπίνης-Το ουζερί των Ναυτικών» είναι μια γιορτή γεύσεων και αυθεντικότητας. Αν ψάχνεις την πραγματική εμπειρία της Πάρου, μόλις τη βρήκες. 40 χρόνια ιστορία, γεύση και παράδοση στο πιάτο σου.

ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ – ΤΟ ΟΥΖΕΡΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Νάουσα Πάρου

Τηλ:2284051662

Web:www.tsachpinisparos.gr

Email:nektsax@gmail.com

Facebook:Tsachpinis-ouzeri ton nautikon

Instagram:Tsachpinis.ouzeri.ton.nautikon

NIKITAS SWEETS: Ταξίδι γεύσεων και δημιουργίας

Στην καρδιά της Μάρπησσας, στην πανέμορφη Πάρο, υπάρχει ένα όνομα που εδώ και 34 χρόνια είναι συνώνυμο της γλυκιάς απόλαυσης: το Nikitas Sweets.

Με μεράκι και αγάπη για την παράδοση, ο Νικήτας Τριβυζάς δημιουργεί καθημερινά χειροποίητα γλυκά που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Από αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές μέχρι μοντέρνες δημιουργίες που εκπλήσσουν, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι γεύσεων.

Ξεχωριστή θέση έχουν τα περίφημα παριανά αμυγδαλωτά – η σπεσιαλιτέ του καταστήματος – φτιαγμένα με αγνά υλικά και την τέχνη που μόνο η εμπειρία χρόνων μπορεί να προσφέρει. Και φυσικά, το χειροποίητο παγωτό, δροσερό και απολαυστικό, αποτελεί την ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή της ημέρας.

Αν βρεθείτε στην Πάρο, μια επίσκεψη στο Nikitas Sweets δεν είναι απλώς μια στάση… είναι εμπειρία. Εκεί όπου η παράδοση συναντά τη δημιουργικότητα και η γεύση γίνεται ανάμνηση.

NIKITAS SWEETS

Μάρπησσα Πάρος

Τηλ: 2284042230

mail ntrivizas47@gmail.com nikitastrivizas@hotmail.com

Facebook:Nikitas Trivizas

instagram:Nikitas Trivizas(@nikitas_sweets_paros)

Που να μείνετε

ΚATERINA MARE: Διαμονή με χαρακτήρα

Ανακαλύψτε την αυθεντική ομορφιά της Νάουσας στην Πάρο και ζήστε μια μοναδική εμπειρία διαμονής στο Katerina Mare. Σε προνομιακή τοποθεσία, μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από το κοσμοπολίτικο κέντρο, συνδυάζει ιδανικά την ηρεμία με τη ζωντάνια του νησιού.

Με έμπνευση από την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, το Katerina Mare ξεχωρίζει για την κομψότητα και την προσεγμένη αισθητική του. Οι άνετοι και φιλόξενοι χώροι δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για χαλάρωση και ξεκούραση.

Η ανεμπόδιστη θέα στην παραλία Πιπέρι μαγεύει κάθε στιγμή της ημέρας, από το πρώτο φως έως το ηλιοβασίλεμα. Είτε σχεδιάζετε ρομαντική απόδραση είτε διακοπές με φίλους, το Katerina Mare αποτελεί την ιδανική επιλογή για αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στην Πάρο.

KATERINA MARE

Παραλία Πιπέρι-Νάουσα Πάρου

Τηλ: 6947597961

Web:www.Katerinamare.com

Email:Info@katerinamare.com

Instagram: https://www.instagram.com/katerinamareparos?igsh=MW1ydWJuMnVjMXUzNg%3D%3D&utm_source=qr

Facebook :https://www.facebook.com/share/1B3knnWQh5/?mibextid=wwXIfr

Για παραλίες, η Πάρος καλύπτει όλα τα γούστα: Οι Κολυμπήθρες ξεχωρίζουν για τους μοναδικούς βραχώδεις σχηματισμούς της, η Χρυσή Ακτή είναι ιδανική για windsurf και πιο δραστήριες διακοπές, η Σάντα Μαρία συνδυάζει οργάνωση και χαλαρή ατμόσφαιρα.

Αν σε ενδιαφέρει η παράδοση, αξίζει μια βόλτα στις Λεύκες, ένα ορεινό χωριό με πανοραμική θέα και πιο αυθεντικό χαρακτήρα. Από εκεί ξεκινά και το Βυζαντινό Μονοπάτι, μια όμορφη διαδρομή για περπάτημα μέσα στη φύση.

Γενικά, η Πάρος είναι ιδανική αν θέλεις: συνδυασμό χαλάρωσης και νυχτερινής ζωή, εύκολη πρόσβαση (έχει και αεροδρόμιο), πολλές επιλογές σε φαγητό και δραστηριότητες,

Αντίπαρος

Η Αντίπαρος είναι μικρή σε μέγεθος, αλλά γεμάτη χαρακτήρα και ιδιαίτερη γοητεία. Βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά με καραβάκι από την Πάρο, με βασική πρόσβαση από την Πούντα.

Η “πρωτεύουσα” του νησιού είναι η Χώρα Αντιπάρου, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν όλη η ζωή. Εκεί θα βρεις στενά σοκάκια, μικρά μαγαζιά, χαλαρά μπαράκια και ταβέρνες:

CAPTAIN PIPINOS: Θαλασσινές δημιουργίες με θέα

Στον Άγιο Γεώργιο της Αντιπάρου, εκεί που το γαλάζιο του Αιγαίου συναντά την αυθεντική νησιώτικη φιλοξενία, υπάρχει ένας προορισμός που ξεχωρίζει: η ψαροταβέρνα Captain Pipinos.

Εδώ, το φρέσκο ψάρι δεν είναι απλώς επιλογή , είναι τρόπος ζωής. Καθημερινά, εκλεκτά θαλασσινά φτάνουν κατευθείαν από τη θάλασσα στο πιάτο σας, μαγειρεμένα με απλότητα και μεράκι, ώστε να αναδεικνύεται η αυθεντική τους γεύση. Από ζουμερά ψητά ψάρια μέχρι λαχταριστούς μεζέδες που συνοδεύουν ιδανικά το ούζο ή το κρασί σας, κάθε μπουκιά είναι μια μικρή γιορτή.

Το σκηνικό είναι εξίσου μαγευτικό: τραπέζια δίπλα στο κύμα, θέα στο απέραντο γαλάζιο και ηρεμία που μόνο η Αντίπαρος μπορεί να προσφέρει. Σημαντικό επίσης το γεγονός πως από φέτος για τους φίλους με τα σκάφη υπάρχει και ιδιόκτητη πλωτή εξέδρα για την πρόσδεση τους.

Είτε αναζητάτε ένα ρομαντικό δείπνο στο ηλιοβασίλεμα είτε μια αυθεντική γαστρονομική εμπειρία με φίλους και οικογένεια, το Captain Pipinos είναι η ιδανική επιλογή.

CAPTAIN PIPINOS

Άγιος Γεώργιος-Αντίπαρος

Τηλ:2284021823

Web:www.captainpipinos.com

email:captainpipinos@yahoo.gr

Facebook:captain pipinos

Στο κέντρο δεσπόζει το Κάστρο Αντιπάρου, ένα μεσαιωνικό οχυρό που θυμίζει την ιστορία του νησιού.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα είναι το Σπήλαιο Αντιπάρου. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα και πιο εντυπωσιακά σπήλαια της Ελλάδας, με σταλακτίτες και σταλαγμίτες που δημιουργούν σχεδόν μυστηριακή ατμόσφαιρα. Η επίσκεψη απαιτεί λίγη κατάβαση, αλλά αξίζει απόλυτα.

Οι παραλίες της Αντιπάρου είναι ήσυχες και πεντακάθαρες: Η Ψαραλυκή είναι κοντά στη Χώρα και ιδανική για χαλαρές βουτιές, η Σιφνέικο είναι γνωστή για το ηλιοβασίλεμα, η Camping Beach έχει πιο ελεύθερο και νεανικό χαρακτήρα. Για κάτι πιο απομονωμένο, αξίζει να εξερευνήσεις τις παραλίες απέναντι από το Δεσποτικό, ένα ακατοίκητο νησάκι με τιρκουάζ νερά.



Η Αντίπαρος είναι ιδανική αν θέλεις: ηρεμία και πιο χαλαρούς ρυθμούς, μικρές αποστάσεις (το νησί γυρίζεται εύκολα), αυθεντική κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα χωρίς υπερβολική κοσμοσυρροή.