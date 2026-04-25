Πάρος: Εντυπωσιακά φλαμίνγκο «ζωγράφισαν» τον ουρανό του νησιού

Μαγευτικές εικόνες είδαν ι κάτοικοι της Πάρου αφού ένα σμήνος από όμορφα, διαφόρων χρωμάτων, εντυπωσιακά φλαμίνγκο με πελώριο άνοιγμα φτερών, βρέθηκαν στην Αλυκή του Φιλιζίου.

Σύμφωνα με το parianostypos.gr, τον αλλοτινό σημαντικό υδροβιότοπο στην Πάρο, ενδιαίτημα φυσικής ζωής κάποτε, που το χειμώνα γέμιζε νερό και το καλοκαίρι όταν στέρευε οι άνθρωποι συνέλεγαν αλάτι, τα αποδημητικά φλαμίνγκο στάθμευσαν, διατηρώντας τη μνήμη του φυσικού παραδείσου που ήταν η περιοχή στο παρελθόν.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν λοιπόν τα φλαμίνγκο να πετάνε όλα μαζί και να περνούν στιγμές χαλάρωσης στα αγαπημένα τους σημεία.

Τα ροζ φλαμίνγκο λοιπόν έκαναν την βόλτα τους και εντυπωσίασαν τους περαστικούς.