Πάρος: Εντυπωσιάζει το σούπερ γιότ Σεΐχη που έδεσε στην Νάουσα – Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο

Οι άνθρωποι που βρέθηκαν αυτές της μέρες στην Νάουσα της Πάρου δεν αποκλείεται να είδαν μπροστά τους ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα σούπερ γιότ παγκοσμίως την ώρα που κάνανε μια χαλαρή βόλτα στα νησί.

Το γιότ αυτό που έφτασε στον Κόλπο της Νάουσας στην Πάρο επρόκειτο για το «Οpera», το πλωτό παλάτι που ανήκει στον Σεΐχη και μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν κοστίζει γύρω στα 500.000.000 ευρώ.

Το γιοτ μεγαθήριο, αποτελεί τεχνολογικό και κατασκευαστικό θαύμα της εταιρείας Lurssen της Γερμανίας, έχει μήκος 146 μέτρα, δυνατότητα φιλοξενίας 48 ατόμων σε 24 πολυτελείς σουίτες και διαθέτει 80 άτομα προσωπικό.

Πλέει υπό σημαία νησιών Κέιμαν, αναπτύσσει ταχύτητα έως 20 κόμβους και διαθέτει ελικοδρόμια, πισίνες, beach club και πολλές άλλες υπηρεσίες χλιδής και απόλυτης άνεσης καθώς αποτελεί μέσο θαλάσσιας αναψυχής μόνο για πολυεκατομμυριούχους.

Σχεδόν καθημερινά μάλιστα τα tender του σκάφους μεταφέρουν τον σεΐχη και φίλους του σε απομονωμένους κολπίσκους του νησιού για μπάνιο.

Την Πέμπτη το βράδυ ο Σεΐχης φαίνεται να δείπνησε παρέα με πάνω από 35 άτομα, στο γνωστό εστιατόριο Crios, ενώ είχε προηγηθεί συνεννόηση με τους υπεύθυνους για το δείπνο που απόλαυσαν.