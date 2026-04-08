Πάσχα: Ακριβότερο το αρνί και το κατσίκι στα εστιατόρια για το εορταστικό τραπέζι

Ακριβότερες φέτος είναι και οι μερίδες αρνιού και κατσικιού στα εστιατόρια, με τους καταστηματάρχες να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να δουλέψουν αυτές τις μέρες και να κρατήσουν τις τιμές όσο πιο προσιτές γίνεται για τον κόσμο.

Όπως εξηγούν επαγγελματίες του χώρου, η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς υπάρχει έλλειψη σε αρνιά, ενώ και τα κατσίκια έχουν αυξημένη τιμή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο στις τιμές των μερίδων, παρά τις προσπάθειες των επιχειρήσεων να συγκρατήσουν το κόστος.

Ο Γιώργος Καλογιαννίδης, υπεύθυνος εστιατορίου μιλώντας στο newsit.gr αναφέρει ότι η αγορά κινείται με δυσκολία, παρά το αυξημένο ενδιαφέρον των πελατών. «Είμαστε σε μια δύσκολη χρονιά γιατί δεν υπάρχει επάρκεια αρνιών. Τα κατσίκια έχουν ακριβύνει και πάλι. Κρατήσεις έχουμε αρκετές αλλά περιμένουμε τις επόμενες μέρες για να τα φιξάρουμε όλα. Δυστυχώς είναι χειρότερα από άλλες χρονιές γιατί ο κόσμος το ψάχνει περισσότερο», σημειώνει.

Πολλοί είναι και εκείνη που επιλέγουν να μην μαγειρέψουν αλλά να προμηθευτούν από εστιατόρια έτοιμες μερίδες με αρνί και κατσίκι, μετά τις ακριβές τιμές που σημειώνεται στο Πασχαλινό τραπέζι. «Σύμφωνα με τον ίδιο, η τιμή για μια μερίδα αρνιού διαμορφώνεται φέτος στα 13,70 ευρώ, ενώ το κατσικάκι φτάνει τα 14,70 ευρώ, είτε πρόκειται για σούβλα είτε για ψητά. Τα πιάτα συνοδεύονται συνήθως από πατάτες φούρνου και ρύζι, ενώ, όπως τονίζει, η απόφαση ήταν να μην υπάρξουν μεγαλύτερες αυξήσεις, ώστε να παραμείνουν προσιτά για τους πελάτες» λέει ο Γιώργος Καλογιαννίδης στο newsit.gr.

Αυξημένη είναι και η κίνηση στα εστιατόρια της Θεσσαλονίκης με αρκετούς να σπεύδουν να κλείσουν από νωρίς το τραπέζι του όπως αναφέρει και ο Ανδρέας Γαιτανίδης, ιδιοκτήτης εστιατορίου. «Ο κόσμος προσπαθεί να είναι προετοιμασμένος και να βρει τραπέζι. Έχουμε κίνηση ευτυχώς και είναι αυτές οι μέρες που θα μας κρατήσουν και τον υπόλοιπο χρόνο», υποστηρίζει.

Αυξημένες είναι οι τιμές στις μερίδες περίπου κατά ένα ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο Πάσχα. «Και το αρνί και το κατσίκι τα έχουμε περίπου στα 13 ευρώ, λίγο πιο πάνω από πέρσι, περίπου ένα ευρώ. Το Μεγάλο Σάββατο θα δουλέψουμε και με μαγειρίτσα, που θα είναι στα 8 ευρώ η μερίδα», λέει, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να στηρίξουν τον κόσμο, παρά το αυξημένο λειτουργικό κόστος», καταλήγει.