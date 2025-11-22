Πατήσια: 8χρονος βρέθηκε να περπατά μόνος του – Αναζητούνται οι γονείς του

Συναγερμός στα Πατήσια σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (20.11.2025) καθώς βρέθηκε ένα παιδί μόλις 8 χρόνων να περπατά μόνο του. Οι αρχές αναζητούν τους γονείς του ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» έβγαλε δελτίο ώστε όσοι έχουν πληροφορίες για την οικογένεια του ανήλικου να καλέσουν τις αρχές.

Όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού», το παιδί βρέθηκε από πολίτες να περπατά ασυνόδευτος, βραδινές ώρες, στα Πατήσια. Ο 8χρονος έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, ύψος περίπου 1,20 μ. και κανονικό βάρος, ενώ παραμένει άγνωστο τι φορούσε τη στιγμή που βρέθηκε από τους περαστικούς.

Οι πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο από «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η επικοινωνία είναι εμπιστευτική και ανώνυμη.

Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών κρίθηκε αναγκαία, καθώς η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης, η διακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του παιδιού και των βιολογικών γονέων του, καθώς και ο εντοπισμός τους ή άλλων πλησιέστερων συγγενών, είναι διαφορετικά αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερής.