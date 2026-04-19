Πάτρα: 58χρονος εντοπίστηκε νεκρός μετά από φωτιά σε σπίτι – Δίπλα του βρέθηκε καραμπίνα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας είχε χάσει πριν από λίγες μέρες την αδελφή του - Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, και το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας
Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα (19.4.26) ένας 58χρονος άνδρας στην Πάτρα μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του και το κατέστρεψε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με το flamis.gr όλα έγιναν στο Ακταίο, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Αγίου Βασιλείου στην Πάτρα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί, με τη στέγη του σπιτιού να τυλίγεται γρήγορα στις φλόγες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας.

Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, που βρίσκεται απέναντι από βενζινάδικο, δίνοντας μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στον χώρο του σπιτιού.

Δίπλα στη σορό του βρέθηκε όπλο, το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι κυνηγετική καραμπίνα, ενώ ο 58χρονος εντοπίστηκε πεσμένος ανάσκελα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας είχε χάσει πριν από λίγες μέρες την αδελφή του. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, και το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Ο άνδρας δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον χώρο της εστίασης, διατηρώντας μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2010 κατάστημα στην παραλιακή περιοχή του Ρίου.

