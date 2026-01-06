Ελλάδα

Πάτρα: Αγρότες άνοιξαν τα διόδια στο Ρίο – Αιφνιδίασαν την αστυνομία και τους κατοίκους

Οι αγρότες φαίνεται ότι θα παραμείνουν στα διόδια του Ρίου περίπου μέχρι τις 22:00 το βράδυ
διόδια
Οι αγρότες στα διόδια της Πάτρας / Φωτό apohxos.gr

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, οι αγρότες έφτασαν στην γέφυρα Ρίου Αντιρρίου στην Πάτρα και άνοιξαν τα διόδια για να περνάνε οι οδηγοί χωρίς να πληρώνουν. Εξαιτίας βέβαια των μπλόκων των αγροτών έχουν δημιουργηθεί αρκετές εντάσεις και με κάποιους πολίτες.

Συγκεκριμένα, σήμερα το βράδυ (6/1/2026) οι αγρότες κατευθύνθηκαν προς τα διόδια του Ρίου στην Πάτρα με σκοπό να ανοίξουν τα διόδια αιφνιδιάζοντας την αστυνομία αλλά και τους πολίτες.

Αυτή η κίνηση τους αποφασίστηκε καθώς εκείνοι δεν φαίνεται να πιστεύουν ότι θα ακούσουν αύριο κάτι σημαντικό απο την πλευρά της κυβέρνησης και έτσι προετοιμάζονται για τον 48 αποκλεισμό της Αχαΐας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του apohxos.gr οι αγρότες θα παραμείνουν στα διόδια του Ρίου θα μείνουν εκεί μέχρι τις 22:00 το βράδυ.

Να σημειωθεί ότι στις 10 Δεκεμβρίου, κατά παρόμοια προσπάθεια, οι παραγωγοί είχαν έρθει αντιμέτωποι με τις δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες τους είχαν «μπλοκάρει» και δεν τους επέτρεψαν να περάσουν.

Φωτό apohxos.gr
Φωτό apohxos.gr

Η νέα αυτή κίνηση φαίνεται να αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων των αγροτών, ενώ παραμένει άγνωστο εάν και πώς θα παρέμβει η Αστυνομία αυτή τη φορά.

Από την άλλη βέβαια δεν είναι όλοι οι πολίτες ικανοποιημένοι με τους αγρότες, αφού εκείνοι κλείνουν τους δρόμους δυσκολεύοντας την μετακίνηση των ταξιδιωτών.

Οδηγός μάλιστα κοντά στα μπλόκα στην Πάτρα βγήκε εκτός εαυτού φωνάζοντας στους αγρότες και λέγοντας τους: «Πάρτε τα τρακτέρ και κατεβείτε μπροστά στην Βουλή και κλείστε τα όλα εκεί. Εδώ κάνετε κακό σε εμάς όλους του Έλληνες».

Η ένταση ανάμεσα σε αγρότες και κυβέρνηση βρίσκεται στο πικ της. Όλοι πλέον αναμένουν την απάντηση της κυβέρνησης στην διορία που τους έχουν δώσει οι αγρότες για «ουσιαστική συζήτησή» και ικανοποίηση των αιτημάτων τους για να δούμε αν θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις τους η όχι.

