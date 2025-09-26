Πάτρα: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ μπούκαρε στο κατάστημα των ΕΛΤΑ και προκάλεσε πανικό

Πανικό δημιούργησε σήμερα το πρωί, Παρασκευή (26/9/2025), ένας άνδρας ο οποίος σε κατάσταση αμόκ εισέβαλε στο κεντρικό κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Πάτρα στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Ζαΐμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news ο άνδρας ηλικίας 47 ετών προκάλεσε μεγάλη ένταση στο ΕΛΤΑ στην Πάτρα με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να χρειαστεί να καλέσουν την αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί αυτός είχε φύγει, όμως στη συνέχεια επέστρεψε στο ταχυδρομείο με την ίδια συμπεριφορά και μετά ξαναέφυγε.

Μετά από έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν στην οδό Αγίου Ανδρέου και να τον οδηγήσουν στο πρώτο Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο άνδρας έχει ψυχιατρικό ιστορικό και αναμένεται να οδηγηθεί στο Νοσοκομείο για ιατρική εκτίμηση.