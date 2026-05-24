Πάτρα: Αστυνομικοί έσωσαν γυναίκα από ενδοοικογενειακή βία – Έσπασαν την πόρτα του σπιτιού και συνέλαβαν τον σύζυγό της

Για βοήθεια ούρλιαζε με κάθε δύναμη που κουβαλούσε μέσα της, μία γυναίκα στην Πάτρα η οποία εν τέλει σώθηκε από τα χέρια του συζύγου της, από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο. Το νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας έγινε μέσα στο σπίτι τους, το πρωί της Παρασκευής (22.05.2026).

Όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα, ο άνδρας χτυπούσε με μανία την σύζυγό του η οποία φώναζε πως χρειάζεται βοήθεια, μήπως και την ακούσουν οι γείτονές της. Οι ίδιοι κάλεσαν στην ΕΛΑΣ καταγγέλλοντας ενδοοικογενειακή βία και έτσι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Πάτρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του ζευγαριού αλλά ο άνδρας αρνούνταν να ανοίξει. Τότε κλήθηκε εισαγγελέας και αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα που είχε μπλοκαριστεί με διάφορα έπιπλα.

Οι αστυνομικοί δεν άργησαν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα, να του περάσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν στο τμήμα, ενώ φρόντισαν να ηρεμήσουν και την γυναίκα, αλλά να τις προσφερθούν και οι πρώτες βοήθειες.

Πληροφορίες από tempo24.news