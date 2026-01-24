Ελλάδα

Πάτρα: Δύο νέοι άνθρωποι νεκροί μετά από το τροχαίο

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο για τα δύο νέα παιδιά, ήταν ήδη αργά
Το τροχαίο έγινε το βράδυ του Σαββάτου (24/1/25) στην περιοχή της παραλίας Πατρών και δυστυχώς, δύο νέοι άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί…

Σύμφωνα με το tempo24, το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρίσκονταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέφυγε από την πορεία του και καρφώθηκε σε κολόνα. 

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Τροχαίας Πατρών, του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής και επικράτησε μεγάλη αναστάτωση. 

Δυστυχώς, λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι οι δύο νέοι άνθρωποι δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. 

Ελλάδα
