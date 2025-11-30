Ελλάδα

Πάτρα: Έδωσαν αλκοόλ σε πέντε ανήλικους και συνελήφθησαν

Οι δύο συλληφθέντες είχαν πουλήσει αλκοολούχα ποτά σε τέσσερα κορίτσια και ένα αγόρι, ηλικίας από 15 έως 16 ετών
Αλκοολούχα ποτά / istock
Αλκοολούχα ποτά / istock

Χειροπέδες σε μια ιδιοκτήτρια και ένα υπεύθυνο καταστήματος πέρασαν αστυνομικοί στην Πάτρα, διότι πώλησαν αλκοολούχα ποτά σε πέντε ανηλίκους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα, εντοπίστηκαν τέσσερα κορίτσια και ένα αγόρι, ηλικίας από 15 έως 16 ετών, στους οποίους οι συλληφθέντες είχαν πωλήσει αλκοολούχα ποτά.

Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ελλάδα
