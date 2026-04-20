Πάτρα: Ελεύθερος υπό όρους ο πατέρας που εξανάγκαζε τον 12χρονο γιο του να δουλεύει

Με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε ελεύθερος ο πατέρας που συνελήφθη στην Πάτρα, μετά την καταγγελία του 12χρονου γιου του πως τον εξανάγκαζε να εργάζεται και τον κακοποιούσε σωματικά.

Η εφιαλτική υπόθεση στην Πάτρα αποκαλύφθηκε την περασμένη Τετάρτη 16 Απριλίου, όταν ο ανήλικος, όπως έγραψε το Patrapress.gr βρισκόταν στο κέντρο της πόλης, προσέγγισε γυναίκα και της ζήτησε, αφού της εξήγησε την κατάστασή του με τον πατέρα του, να τον βοηθήσει να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Εκείνη χωρίς δεύτερη σκέψη σχημάτισε στο κινητό της τηλέφωνο τον αριθμό της Εθνικής Τηλεφωνική Γραμμή SOS «1056».

«Δεν είναι κανονικό για ένα παιδί να κάνει αυτό που κάνω εγώ. Όταν γυρίζουμε σπίτι ο πατέρας μου με χτυπάει πολύ» ήταν τα λόγια του, στην τηλεφωνήτρια που έλαβε την κλήση του στη γραμμή «1056» του Συλλόγου. Όπως είπε εργαζόταν παρά τη θέληση του, πουλώντας γλαστράκια με λουλούδια.

Μετά την καταγγελία άμεση ήταν η κινητοποίηση των Αρχών. Δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες στη γυναίκα για τις επόμενες κινήσεις, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκαν τα μέλη του Συλλόγου, στην Πάτρα, που ενημέρωσαν την ΕΛΑΣ

Μετά από κλήση στο «100», αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, εντόπισαν το αγοράκι και το μετέφεραν για φύλαξη στην Ασφάλεια Πατρών.

Με εισαγγελική εντολή το παιδί μεταφέρθηκε στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, στο Ρίο, για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου και φιλοξενείται προσωρινά.