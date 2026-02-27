Πάτρα: Μαλλιοτραβήγματα και μπουνιές σε σχολική εκδρομή – Στο νοσοκομείο μαθήτρια

Αδιανόητες σκηνές συνέβησαν κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην Πάτρα. Ένα κορίτσι, μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου βρέθηκε στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό από δύο συμμαθήτριες της.

Όλα συνέβησαν προχθές (25.02.2026) κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας.

Η μαθήτρια δέχθηκε απρόκλητη επίθεση με γροθιές και μαλλιοτραβήγματα από δύο άλλες μαθήτριες, ηλικίας 14 και 17 ετών. Αποτέλεσμα ήταν η κοπέλα να χτυπήσει πέφτοντας στο κεφάλι και να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Η Αστυνομία από την στιγμή που έλαβε γνώση του περιστατικού ξεκίνησε έρευνες και χθες (26.02.2026) άνδρες της Ασφάλειας Πάτρας ταυτοποίησαν τις δύο δράστριες και προχώρησαν στην σύλληψή τους, αλλά και των γονέων τους για παραμέληση ανηλίκων.

