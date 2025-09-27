Ελλάδα

Πάτρα: Μπήκε στο σπίτι της πρώην του με μαχαίρι – Τον ακινητοποίησαν αστυνομικοί

Μπούκαρε στο σπίτι και απειλούσε την πρώην γυναίκα του με μαχαίρι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ -ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 100 ΠΕΡΟΠΟΛΙΚΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ -ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 100 ΠΕΡΟΠΟΛΙΚΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Ένα ακόμη πολύ σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου 27.09.2025 στην Πάτρα στην περιοχή του Ζαβλανίου.

Όλα συνέβησαν όταν ένας άνδρας, πήγε στο σπίτι που μένει η πρώην σύζυγός του σε περιοχή της Πάτρας και προκάλεσε ενδοοικογενειακό επεισόδιο, όταν μπούκαρε μέσα την απείλησε με μαχαίρι.

Η γυναίκα έντρομη, κάλεσε την αστυνομία και άμεσα έσπευσαν στο σημείο στελέχη της άμεσης Δράσης που ακινητοποίησαν τον δράστη και τον συνέλαβαν.

Οι αστυνομικοί συνόδευσαν και την παθούσα στο αρμόδιο Τμήμα προκειμένου να του υποβάλλει μήνυση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news ο άνδρας είχε προκαλέσει επεισόδια κατά της συζύγου του και στο παρελθόν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πολεμική Αεροπορία: Εξοπλίζεται με αναβαθμισμένα F-16 Viper και στέλνει μήνυμα ισχύος με ασκήσεις στο εξωτερικό
Tα «μπλε φτερά» έδειξαν ότι δεν έχουν γεωγραφικούς περιορισμούw με περισσότερες από 15 παρουσίες εκτός Ελλάδας, σε μεγάλες συμμαχικές ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις και αποστολές
F-16 Viper 2
«Ήμουν απελπισμένη, θα προσπαθήσω να επιστρέψω όσα χρήματα πήρα» λέει η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία
«Έκανα μεγάλο λάθος, που δεν δήλωσα το θάνατο της μητέρας μου στις Αρχές, το έχω συνειδητοποιήσει και νιώθω μεγάλη ντροπή» λέει η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ
Διευθύντρια ΚΕΠ
2
Newsit logo
Newsit logo