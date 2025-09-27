Πάτρα: Μπήκε στο σπίτι της πρώην του με μαχαίρι – Τον ακινητοποίησαν αστυνομικοί

Ένα ακόμη πολύ σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου 27.09.2025 στην Πάτρα στην περιοχή του Ζαβλανίου.

Όλα συνέβησαν όταν ένας άνδρας, πήγε στο σπίτι που μένει η πρώην σύζυγός του σε περιοχή της Πάτρας και προκάλεσε ενδοοικογενειακό επεισόδιο, όταν μπούκαρε μέσα την απείλησε με μαχαίρι.

Η γυναίκα έντρομη, κάλεσε την αστυνομία και άμεσα έσπευσαν στο σημείο στελέχη της άμεσης Δράσης που ακινητοποίησαν τον δράστη και τον συνέλαβαν.

Οι αστυνομικοί συνόδευσαν και την παθούσα στο αρμόδιο Τμήμα προκειμένου να του υποβάλλει μήνυση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news ο άνδρας είχε προκαλέσει επεισόδια κατά της συζύγου του και στο παρελθόν.