Πάτρα: Νεκρές μέσα στο σπίτι τους βρέθηκαν δύο αδελφές 66 και 68 ετών

Δύο αδελφές ηλικίας 66 και 68 ετών εντοπίστηκαν νεκρές στο σπίτι τους στην οδό Μαραθωνομάχων, στην περιοχή της Εγλυκάδας, στην Πάτρα, το μεσημέρι της Δευτέρας (16.2.26).

Σύμφωνα με το Tempo24.news και οι δύο αδελφές αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, η μία ήταν κατάκοιτη, ενώ η δεύτερη σχεδόν κατάκοιτη.

Άτομα του περιβάλλοντος των δύο γυναικών ειδοποίησαν τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα με τη βοήθεια κλειδαρά, όπου και εντόπισαν τις δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους.

Από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ούτε αυτοκτονίας, ενώ όλα δείχνουν ότι οι θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.