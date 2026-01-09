Πάτρα: Προσπάθησαν να ξηλώσουν τις κάμερες και έριξαν χλωρίνη για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους μετά την δολοφονία του 30χρονου

Σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα, με τις Αρχές να ερευνούν προσπάθεια συγκάλυψης και αλλοίωσης στοιχείων.

Συνολικά 6 άνθρωποι έχουν παραδοθεί στις αρχές για εμπλοκή στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου του 30χρονου στην Πάτρα, για την οποία κατηγορούνται συνολικά 9 άνδρες. Προσωρινά κρατούμενος έχει κριθεί, με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ένας 26χρονος μετά την απολογία του, ο οποίος είναι επίσης ανάμεσα στους κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Τρεις ακόμη άνδρες ηλικίας 39, 36 και 29 ετών αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, οι δράστες προσπάθησαν να αποκρύψουν στοιχεία ξηλώνοντας το καταγραφικό από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος για να μην μάθει ποτέ κανείς τι πραγματικά συνέβη στο εσωτερικό του νυχτερινού κέντρου, ενώ κάποιοι άλλοι φέρονται να φρόντισαν να καθαρίσουν με χλωρίνη το σημείο της τραγωδίας για να καλύψουν τα ίχνη τους.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν ωστόσο να φτάσουν το υλικό της απόλυτης φρίκης, στο οποίο φαίνονται οι δράστες να χτυπούν τον 30χρονο με κλωτσιές και μπουνιές σε κεφάλι και σώμα.

Το θύμα δεν παρουσιάζει κάποια αντίδραση στο βιντεοληπτικό υλικό, αλλά φαίνεται να πέφτει στο έδαφος και να δέχεται βαριά χτυπήματα σε όλο του το σώμα, ακόμη και με σιδερένιο σκαμπό.

Συγγενείς ζητούν δικαίωση

Με ισχυρή αστυνομική παρουσία, οι 4 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας συγκεντρώθηκαν συγγενείς και φίλοι του θύματος. Όλοι τους συντετριμμένοι ζητούν δικαίωση για τον δικό τους άνθρωπο που χάθηκε τόσο άδικα.

Μετά τις απολογίες τους, προφυλακιστέος κρίθηκε ο 26χρονος κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται να έδωσε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο θύμα, κλωτσώντας τον σε κεφάλι και αυχένα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι τρεις.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, με τη μητέρα του θύματος να υποστηρίζει: «Ήταν άδικο αυτό που έγινε. Κρατήσανε τον έναν φονιά και τους άλλους τους αφήσανε μέχρι που θα γίνει η δίκη».

Παράλληλα ένα ακόμη άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση, παραδόθηκε σήμερα στις Αρχές. Πρόκειται για τον άνδρα που φαίνεται στο βίντεο να χτυπά με μανία το θύμα με σκαμπό.

Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 πρόσωπα που φέρονται να έχουν εμπλοκή στον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου.