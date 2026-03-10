Ελλάδα

Πάτρα: Συναγερμός για διαρροή αερίου στο εργοστάσιο που έγινε έκρηξη

Μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών, το βυτιοφόρο στο οποίο έγινε η έκρηξη, θα παραμείνει στο χώρο του εργοστασίου
Πάτρα: Συναγερμός για διαρροή αερίου στο εργοστάσιο που έγινε έκρηξη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στην Πάτρα το βράδυ της Τρίτης (10/3/26), μετά από κλήση για διαρροή αερίου στο φορτωμένο με υγρό οξυγόνο βυτιοφόρο, στο οποίο έγινε έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3/26) και το οποίο παραμένει εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.

Σύμφωνα με το Patrapress.gr, ο Τούρκος οδηγός του οχήματος ήταν εκείνος που κατάλαβε -κατά δήλωση του- μικρής έκτασης διαρροή και ενημέρωσε τον υπεύθυνο ασφαλείας. Από την αυτοψία της πυροσβεστικής της Πάτρας ωστόσο δεν διαπιστώθηκε κάτι.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, των αιτιών που προκάλεσαν την έκρηξη σε αντλία του βυτιοφόρου σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ορίστηκε εμπειρογνώμονας.

Μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών, το όχημα θα παραμείνει στο χώρο του εργοστασίου και ο αλλοδαπός οδηγός, ο οποίος δεν συνελήφθη, βρίσκεται στη διάθεση των ανακριτικών Αρχών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
160
78
57
55
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη: Νεκρός 25χρονος πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Ένας τραυματίας
Ένας 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και παρέσυρε 2 πεζούς που περίμεναν σε στάση λεωφορείο, με αποτέλεσμα ο ένας να σκοτωθεί και ο άλλος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο
Θεσσαλονίκη
Ρόδος: Ένοχα δύο άτομα για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών - Πρώην λιμενικός ο ένας
Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, τον Σεπτέμβριο του 2021 όταν διαπίστωσαν επαφές και χρηματικές δοσοληψίες ανάμεσα στους δύο καταδικασθέντες
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / Eurokinissi
Newsit logo
Newsit logo