Πάτρα: Συνελήφθη πρώην αστυνομικός που διακινούσε ναρκωτικά μαζί με τον γιο του

Πρώην αστυνομικός συνελήφθη σήμερα το πρωί (25/4/2026) αφού πιάστηκε να για διακίνηση ναρκωτικών που φέρεται να έκανε σε συνεργασία με τον γιό του στην περιοχή της Πάτρας.

Η σύλληψη του 68χρονου πρώην αστυνομικού έγινε σε σπίτι της οδού Καποδιστρίου στην Πάτρα, όπου βρέθηκαν πάνω από δύο κιλά χασίς, ζυγαριές ακριβείας και μετρητά. Εκείνος υπηρετούσε στην Αχαΐα και συνελήφθη για κατοχή, εμπόριο και διακίνηση ναρκωτικών.

Μετά τη σύλληψή του, ακολούθησαν και άλλες έρευνες των αστυνομικών με αποτέλεσμα για την ίδια υπόθεση να συλληφθεί και ο γιος του με τις ίδιες κατηγορίες.

Πληροφορίες του tempo24.news αναφέρουν ότι ο πρώην αστυνομικός είχε μπει στο στόχαστρο του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Πατρών εδώ και μήνες και παρακολουθείτο διαρκώς προκειμένου να αποκαλυφθεί η δράση του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σπίτι όπου έγινε η επιχείρηση των αστυνομικών το πρωί του Σαββάτου, ο συλληφθείς το χρησιμοποιούσε ως «καβάντζα» ναρκωτικών ουσιών, ενώ η επιχείρηση της σύλληψής του έγινε ύστερα από τη διαπίστωση των αστυνομικών ότι ο πρώην συνάδελφός τους, είχε προσέλθει στο συγκεκριμένο χώρο για να παραλάβει ναρκωτικά προς διάθεση.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.